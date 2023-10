Piramal Pharma Limited annuncia i risultati consolidati per il secondo trimestre e la prima metà dell’anno fiscale 2024

Ottobre 30, 2023

– MUMBAI, India, 29 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPPLHARMA) (BSE: 543635), azienda farmaceutica leader a livello globale, ha annunciato oggi i risultati consolidati per il secondo trimestre (Q2) e la prima metà dell’anno (H1) terminato il 30 settembre 2023.

Punti salienti per Q2 e H1 dell’anno fiscale 2024

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: “Abbiamo registrato una buona performance nella prima metà dell’anno finanziario con una crescita dei ricavi del 14% accompagnata da oltre 300 punti base di miglioramento del margine EBITDA. La nostra attività CDMO è tornata in crescita a metà strada tra il 13 e il 16 % con continui flussi di ordini, in particolare per offerte differenziate e lavoro legato all’innovazione. La nostra espansione della capacità per i prodotti di anestesia per inalazione sta progredendo e intendiamo capitalizzare sulla sana domanda nel mercato globale. La nostra attività di prodotti di cura per consumatori indiani sta producendo una crescita costante guidata dai nostri marchi più importanti. Storicamente il nostro H2 è sempre stato migliore dell’H1, sia in termini di ricavi che di redditività. Ci aspettiamo che anche quest’anno finanziario si svolga una tendenza analoga, più specificamente nel Q4.

Durante il trimestre, abbiamo inoltre completato con successo l’emissione riservata e utilizzato i ricavi per ridurre il nostro debito. Sul fronte ESG abbiamo lanciato il nostro rapporto sulla sostenibilità per l’anno fiscale 2023 e ci siamo inoltre presi come obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 42% rispetto all’anno fiscale 2022 entro l’anno fiscale 2030.

Ci auguriamo di continuare col nostro slancio nell’anno fiscale 2024 e di concludere l’anno finanziario con prestazioni solide”.

# EBITDA dell’H1 per l’anno fiscale 2023 ha avuto un impatto una tantum sul margine di inventario di 68 crore Rs

#Altri asset comprendono investimenti e attività fiscali differite (nette)

Conferenza sugli utili per il Q2 e l’H1 dell’anno fiscale 2024

Piramal Pharma Limited terrà una videoconferenza per gli investitori/analisti il 30 ottobre 2023 dalle 9:00 alle 9:45(IST)per discutere i risultati del Q2 e dell’H1 per l’anno fiscale 2024.

I dettagli per collegarsi alla chiamata sono i seguenti:

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPPLHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 stabilimenti globali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un’azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero, nonché la divisione India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Allergan India Private Limited, è una joint venture con AbbVie Inc. ed è emersa come uno dei leader di mercato nel settore delle terapie oftalmologiche. Inoltre, PPL ha un investimento di minoranza in Yapan Bio Private Limited. PPL ha ricevuto un investimento di crescita strategica del 20% da parte di The Carlyle Group a ottobre 2020.

