Piramal Pharma Limited annuncia i risultati per il quarto trimestre e l’anno fiscale 2024

13 Maggio 2024

MUMBAI, India, 12 maggio 2024 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda farmaceutica leader a livello mondiale, oggi ha annunciato i risultati separati e consolidati per il quarto trimestre (Q4) e per l’intero anno fiscale (FY) chiusi il 31 marzo 2024.

Punti chiave per il Q4 e il FY2024

• I ricavi operativi sono saliti del 18% su base annua e del 15% su base annua rispettivamente nel Q4FY24 e nel FY24, grazie alla sana crescita delle nostre attività CDMO e ICH

• L’EBITDA è cresciuto del 48% su base annua e del 61% su base annua rispettivamente nel Q4FY24 e nel FY24, principalmente grazie alla crescita dei ricavi, alla leva operativa, all’ottimizzazione dei costi e alle iniziative di eccellenza operativa

• L’utile netto al netto delle imposte (al lordo della voce straordinaria) è più che raddoppiato nel Q4FY24, giungendo a quota 132 crore di INR rispetto ai 50 crore di INR nel Q4FY23

• Il rapporto debito netto/EBITDA è migliorato: da 5,6 volte all’inizio dell’anno finanziario a 2,9 volte alla fine del FY24

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited ha dichiarato: “Il FY24 è stato un anno solido per la Società, con miglioramenti a tutto tondo guidati principalmente dalla nostra attività CDMO che ha generato una robusta crescita dei ricavi del 19% su base annua. Abbiamo assistito a un aumento significativo degli ordini ricevuti, in particolare per la produzione commerciale con brevetto, in un contesto difficile per i finanziamenti biotecnologici. Nel FY24 sono aumentati anche i contributi apportati dal nostro lavoro correlato all’innovazione e dalle offerte differenziate. L’espansione della capacità presso la nostra struttura di Grangemouth per il segmento Anticorpi farmaco-coniugati è entrata nella fase commerciale e sta riscontrando un buon interesse da parte dei clienti.

Nel settore dell’anestesia per inalazione continuiamo a mantenere la nostra posizione di leader nel sevoflurano per quanto riguarda il mercato statunitense, e stiamo espandendo le nostre capacità per soddisfare la domanda crescente nei mercati ROW (resto del mondo). Anche la nostra attività India Consumer Healthcare continua a registrare buoni risultati, con una particolare attenzione sul miglioramento del margine EBITDA.

Nel corso dell’anno, abbiamo mostrato un miglioramento significativo anche della nostra redditività, con un margine EBITDA del 17% (rispetto al 12% del FY23). Tutte e tre le nostre attività hanno conseguito margini EBITDA più elevati attraverso la leva operativa, l’ottimizzazione dei costi e iniziative per l’eccellenza operativa. Anche il nostro rapporto debito netto/EBITDA è migliorato in modo significativo, poiché abbiamo chiuso l’anno finanziario a un livello al di sotto delle 3 volte rispetto alle 5,6 volte dell’inizio dell’anno”.

Teleconferenza sugli utili del Q4 e del FY2024

Piramal Pharma Limited ha organizzato una teleconferenza per investitori/analisti in data 13 maggio 2024, dalle ore 9:30 alle ore 10:15 (IST), per discutere i risultati del Q4 e del FY2024.

Le informazioni per collegarsi alla teleconferenza sono riportate qui di seguito:

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portfolio di prodotti e servizi diversificati tramite i suoi 17 stabilimenti per lo sviluppo e la produzione globale, oltre che attraverso un network di distribuzione globale operante in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un’organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto (“CDMO – Contract Devlopment and Manufacturing Organization); Piramal Critical Care (PCC), un’azienda di farmaci complessi generici ospedalieri; e la divisione India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, una delle aziende partner di PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited (in precedenza Allergan India Pvt Ltd), una joint venture tra Allergan (ora parte di AbbVie) e PPL, è diventata una delle aziende leader del settore delle terapie oftalmologiche. Inoltre, PPL detiene una partecipazione di minoranza in Yapan Bio Private Limited. Nel mese di ottobre 2020, PPL ha ricevuto un investimento del 20% per la crescita strategica da parte di Carlyle Group.

Per ulteriori informazioni visitare: https://www.piramalpharma.com/, Facebook, Twitter e LinkedIn

