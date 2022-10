Piramal Pharma presenta il suo Bilancio sostenibilità nell’esercizio 21-22, in cui articola il suo percorso ESG per accelerare il ritmo dell’integrazione delle pratiche di sostenibilità

Ottobre 14, 2022

– MUMBAI, India, 13 ottobre 2022 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Limited (PPL) ha presentato oggi il suo Bilancio di sostenibilità dell’esercizio 21-22 per fornire una panoramica delle sue prestazioni relative ai parametri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Bilancio evidenzia le aspirazioni di crescita responsabile di PPL attraverso operazioni sostenibili che coprono i tre rami aziendali: Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), Complex Hospital Generics (CHG) e India Consumer Healthcare (ICH) in India, Regno Unito (UK) e Stati Uniti (USA).

Il Bilancio si concentra sullo scopo e sulla visione dell’azienda, che sono alla base del quadro strategico e operativo ESG, basato sui quattro pilastri di operazioni responsabili, centralità delle parti interessate, resilienza aziendale, qualità ed eccellenza. Guidata da questo quadro, l’azienda si impegna a ridurre la propria impronta ambientale, servire le comunità locali, fornire un luogo di lavoro sicuro, inclusivo e rispettoso, promuovere pratiche commerciali etiche e costruire una catena del valore più sostenibile in collaborazione con clienti e fornitori.

Per visualizzare la strategia, la struttura quadro e gli obiettivi ESG dell’azienda, scaricare la versione integrale del Bilancio: PPL Sustainability Report FY21-22

Nandini Piramal, Executive Director di Piramal Enterprises e Presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: “Piramal ha sempre dato priorità alle pratiche di sostenibilità, centrali in tutte le sue operazioni. Abbiamo compiuto passi significativi nei settori del riciclo delle acque reflue e del risparmio energetico, della gestione dei cambiamenti climatici, dell’incremento di una forza lavoro diversificata e del costante e grande impegno nei confronti delle nostre iniziative in materia di RSI nei settori della sanità e dell’istruzione. Ciò è conforme al nostro obiettivo aziendale di “Fare bene e fare del bene”. Con la scissione di Piramal Pharma Limited dalla società madre, riteniamo di essere ben posizionati per emergere come organizzazione responsabile, affidabile e trasparente, portando cure di qualità ai pazienti e proteggendo al contempo il pianeta.”

Peter DeYoung, CEO di Global Pharma, ha dichiarato: “La nostra traiettoria di crescita è guidata da principi aziendali responsabili. Abbiamo adottato un approccio strutturato, applicato da un solido quadro ESG e abbiamo creato un comitato di gestione “Sostenibilità e rischio” che ci guidi nei nostri sforzi di sostenibilità e monitori le nostre prestazioni relativamente agli obiettivi. Il nostro secondo Bilancio di sostenibilità è la dimostrazione dei progressi compiuti lungo questo percorso e fornisce ai nostri stakeholder una visione trasparente delle nostre prestazioni ESG. Continueremo a effettuare investimenti ragionevoli per espandere le nostre pratiche di sostenibilità in tutte le nostre operazioni per ridurre al minimo la nostra impronta ambientale e consentire ai nostri collaboratori e alle nostre comunità di creare un domani più verde e un futuro migliore.”

Il Bilancio dimostra l’intenzione di PPL di condividere le proprie prestazioni e i propri obiettivi in materia di sostenibilità con le parti interessate. A tal fine, l’azienda ha aderito alla classificazione CDP per le categorie Climate Change e Water Security. Inoltre, l’azienda si impegna a raggiungere la sostenibilità basata sulla catena del valore impegnandosi con clienti e fornitori su vari aspetti aziendali, compresi quelli relativi a ESG. PPL è anche membro della Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI).

Durante l’esercizio 21-22, l’azienda ha sviluppato un quadro ESG. Esso comprende 12 aree di interesse, che guidano gli imperativi strategici e operativi di PPL. Quest’anno, PPL si è data obiettivi e tempistiche specifici per raggiungere i suoi obiettivi ESG come passo successivo nel suo percorso ESG.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre una gamma di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di manufacturing end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione mondiale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), una Contract Development and Manufacturing Organization integrata, Piramal Critical Care (PCC), un’attività Complex Hospital Generics e l’attività India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell’oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020 PPL ha ricevuto dal Gruppo Carlyle il 20% degli investimenti per la crescita strategica.

