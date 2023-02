PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS ANNUNCIA LA PRODUZIONE DEI PRIMI LOTTI NEL NUOVO STABILIMENTO API DI RIVERVIEW, MICHIGAN

Febbraio 16, 2023

– MUMBAI, India, 15 febbraio 2023 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Solutions, uno sviluppo del contratto incentrato sul paziente e Manufacturing Organization (CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd (PPL, NSE: IBMBSE: 543635), ha annunciato oggi di aver iniziato la produzione di lotti iniziali di principi farmaceutici attivi (API) in nuove suite di reattori presso il suo stabilimento di Riverview, Michigan, USA.

La costruzione dell’espansione di capacità in Riverview, nota come Project PRIME (Piramal Riverview Integrated Manufacturing Expansion) fase 1, è stata avviata nel maggio del 2021 La produzione iniziale è il culmine di una spesa di capitale pari a $38 milioni di euro per le attrezzature e i costi di costruzione. Lo stabilimento copre circa 25.000 metri quadrati di spazio e include servizi di produzione, stoccaggio e supporto. È facilmente scalabile ospitare alloggiamenti per reattori aggiuntivi, programmati nell’ambito della fase 2 del progetto PRIME.

La tecnologia in evidenza nella nuova struttura è 10 kl della capacità del reattore accompagnata da un filtro a pressione. I reattori sono in grado di produrre principi attivi ad alta potenza con bassi livelli di esposizione professionale (OEL) di > 1μg/m3.

I lotti iniziali di produzione rappresentano il primo passo di un processo in tre fasi per lo sviluppo e la produzione di materiali per studi clinici di fase II. Nell’ambito del programma, i tecnici Piramal stanno scalando il materiale da 10-15 kg a 75-80 kg.

Secondo Peter DeYoung, Chief Executive Officer, Piramal Global Pharma, «Ottenere il progetto PRIME Fase 1 online è una pietra miliare importante per Piramal Pharma Solutions e per il team del sito Riverview. Offre una capacità aggiuntiva alla nostra offerta in Nord America, che riteniamo soddisfi l’attuale elevata domanda del mercato di APIs. Il documento affronta anche la tendenza del settore a delocalizzare la produzione di so.stanze per farmaci. Se abbinato alla recente espansione delle nostre capacità API ad Aurora, in Canada, riteniamo di essere pronti e in grado di supportare il mercato con API potenti e non potenti, da clinici a commerciali».

L’espansione recentemente completata presso il sito Piramal’s API di Aurora, Ontario, è stata parte di un investimento di capitale di CAD $30 milioni. Il nuovo stabilimento dispone di oltre 10 mila metri quadrati di spazio di produzione e di utilità, e include due nuove suite di reattori con capacità aggiuntive di filtrazione e asciugatura.

Piramal Pharma Solutions (PPS) è uno sviluppo a contratto e Manufacturing Organization (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi di sviluppo di processi e farmaci, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di APIs e forme farmaceutiche finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici, e farmaci solidi efficaci per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e di produzione di farmaci biologici, tra cui vaccini, terapie geniche e ad anticorpi monoclonali, resi possibili attraverso l’investimento di Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited. La nostra comprovata esperienza come fornitore di servizi fidato, con esperienza in diverse tecnologie, ci rende un partner preferito per aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA à BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di produzione end-to-end in 17 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un’organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un’azienda di farmaci generici ospedalieri complessi; e la divisione India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell’oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni e un investimento di minoranza con Yapan Bio. Nell’ottobre 2020, PPL ha ricevuto un investimento di crescita strategica del 20% dal Carlyle Group.

Piramal Pharma Limited propone, previo ottenimento delle necessarie approvazioni e soggetto alle condizioni di mercato e altre considerazioni, un rilascio dei diritti delle sue azioni nel prossimo futuro e intende presentare una bozza di lettera di offerta all’ente statunitense Securities and Exchange Board dell’India.

