Piramal Pharma Solutions lancia ADCelerate, un approccio rapido e integrato all’assunzione di ADC in IND

Ottobre 14, 2022

– MUMBAI, India, 13 ottobre 2022 /PRNewswire/– Piramal Pharma Solutions, azienda leader di mercato, organizzazione incentrata sul paziente per lo sviluppo di accordi contrattuali e il manufacturing (CDMO), ha annunciato il lancio di ADCelerate, una nuova soluzione brandizzata per lo sviluppo di farmaci coniugati anticorpo-farmaco, che accelera le tempistiche per lo sviluppo della fornitura clinica iniziale di sostanze medicinali e farmaci.

Con ADCelerate, Piramal Pharma Solutions (PPS) offre processi di produzione completamente sviluppati per la sostanza farmaco coniugata sostanza medicinale-anticorpo e farmaco liofilizzato, il tutto in soli dodici mesi. Il programma include metodi analitici appropriati qualificati di fase I a supporto degli studi di rilascio in batch e di stabilità sia per la sostanza farmaceutica che per il farmaco, nonché dati di stabilità iniziali sulla sostanza farmaceutica in esame (sei mesi) e sul farmaco (un mese).

Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: “Come CDMO al servizio del settore biofarmaceutico, riconosciamo che la velocità è importante. Portare i nostri clienti in clinica il più rapidamente possibile, senza compromettere la qualità, supporta la nostra etica di centralità del paziente. ADCelerate è un chiaro esempio di applicazione di questo principio. Sfruttando le nostre capacità e la nostra esperienza in ADC e nel metodo di riempimento/finitura sterile, siamo in grado di abbreviare le tempistiche mantenendo i più elevati standard di qualità”.

L’accelerazione delle tempistiche offerta da ADCelerate è stata resa possibile dalla vasta esperienza di PPS nella risoluzione dei problemi di coniugato anticorpo-farmaco, nonché dall’esperienza dell’azienda nella produzione di farmaci liofilizzati. Pur basandosi su un processo standard, tutti i programmi ADCelerate sono personalizzati in base all’ambito del progetto di ciascun cliente.

Per ulteriori informazioni su ADCelerate, contattare direttamente i nostri esperti di coniugazione anticorpo-farmaco all’indirizzo businessoperations.grangemouth@piramal.com.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l’intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per test clinici, fornitura commerciale di principi attivi e forme farmaceutiche finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici, e farmaci solidi efficaci per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione per farmaci biologici, tra cui vaccini, terapie geniche e anticorpi monoclonali, resi possibili dall’investimento di Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited. La nostra comprovata esperienza come fornitore di servizi fidato con esperienza in varie tecnologie ci rende un partner d’elezione per le aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso strutture di produzione end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende: Piramal Pharma Solutions (PPS), un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un’azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e l’azienda India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. PPS offre alle aziende innovative e generiche soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC include anestetici per inalazione, terapie intratecali per la spasticità e la gestione del dolore, iniettabili per il dolore e anestetici, antiinfettivi iniettabili e altre terapie. Il settore indiano Consumer Healthcare è tra i principali attori in India nel settore dell’autoassistenza, con marchi affermati nel mercato indiano dell’assistenza sanitaria per i consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell’oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020, l’azienda ha ricevuto investimenti di partecipazione al capitale per la crescita dal Gruppo Carlyle.

