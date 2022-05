Piramal Pharma Solutions ottimizza le capacità per le forme di dosaggio solido per uso orale con un nuovo blocco di produzione presso lo stabilimento di Pithampur

Maggio 26, 2022

MUMBAI, India, 26 maggio 2022 /PRNewswire/ — La divisione Pharma Solutions di Piramal Pharma Limited, azienda leader nello sviluppo e nella produzione a contratto (CDMO), ha annunciato oggi che un nuovo blocco di produzione è ora online presso lo stabilimento di prodotti farmaceutici dell’azienda a Pithampur, nello stato di Madhya Pradesh, India.

La nuova area di produzione, nota come Blocco V, è in grado di gestire lotti di dimensioni comprese tra 150 e 600 kg, aumentando la capacità del sito di produrre farmaci a dosaggio solido per via orale. Grazie all’aggiunta del Blocco V, la capacità di produzione totale dello stabilimento di Pithampur passa da 3 a 4,5 miliardi di dosi. Il blocco è dotato di tecnologie di granulazione a umido con solventi organici e a base di acqua (ad alto taglio, spray superiore e spray inferiore); di compressione diretta, mono e doppio strato; di rivestimento con solventi organici e a base di acqua; e di imballaggio delle bottiglie. Le capacità di aggregazione relative all’e-pedigree del FDA statunitense e i requisiti di monitoraggio e tracciamento sono programmate per il Blocco V, così come l’aggiunta di capacità di granulazione a secco (compattazione a rulli). Come per gli altri quattro blocchi di produzione dello stabilimento, il Blocco V dispone di personale dedicato e di ingresso del materiale con controllo dell’accesso biometrico per il blocco e comparti operativi al suo interno, nonché di unità trattamento aria dedicate per ogni comparto.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: “Il lancio di questo nuovo blocco di produzione su larga scala rappresenta una significativa espansione della nostra capacità di fornire ai clienti di tutto il mondo farmaci in forma di dosaggio solido per uso orale. Questa ulteriore capacità ribadisce ulteriormente il nostro impegno a essere un’organizzazione incentrata sul paziente che si impegna ad aiutare i clienti a ridurre l’impatto della malattia sui pazienti”.

Lo stabilimento di Pithampur conta circa 600 lavoratori e fornisce farmaci ad aziende biotecnologiche, piccole e grandi aziende farmaceutiche e aziende generiche di grandi dimensioni in tutto il mondo, supportando le loro esigenze sia per i progetti di farmaci brevettati sia per quelli generici. Il sito è stato ispezionato con successo da una serie di agenzie di regolamentazione tra cui FDA (Stati Uniti), MHRA (Regno Unito), MPA (Svezia), TGA (Australia), FIMEA (Finlandia) e ANVISA (Brasile).

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l’intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per test clinici, fornitura commerciale di principi attivi e forme farmaceutiche finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici, e farmaci solidi efficaci per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione per farmaci biologici, tra cui vaccini, terapie geniche e anticorpi monoclonali, resi possibili dall’investimento di Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited. La nostra comprovata esperienza come fornitore di servizi fidato con esperienza in varie tecnologie ci rende un partner d’elezione per le aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.piramalpharmasolutions.com | Twitter | LinkedIn

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso strutture di produzione end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende: Piramal Pharma Solutions (PPS), un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un’azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e l’azienda India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. PPS offre alle aziende innovative e generiche soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC include anestetici per inalazione, terapie intratecali per la spasticità e la gestione del dolore, iniettabili per il dolore e anestetici, antiinfettivi iniettabili e altre terapie. Il settore indiano Consumer Healthcare è tra i principali attori in India nel settore dell’autoassistenza, con marchi affermati nel mercato indiano dell’assistenza sanitaria per i consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell’oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020, l’azienda ha ricevuto investimenti di partecipazione al capitale dal Gruppo Carlyle.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.piramal.com | Facebook | Twitter | LinkedIn

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1824779/Peter_DeYoung.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1824771/CVC_Bottle_Packaging_line.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1824774/Granulation_Area.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1824772/Fluid_Bed_Processor.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1824773/Glatt_Film_Coating_Machine.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1824777/Korsh_Compression_Machine.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1726186/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg