Pitti Immagine Uomo: “Outfit Italy, il brand italiano di Menswear presenta la nuova collezione SS24”

Giugno 13, 2023

(Adnkronos) – Attualità del design e attenzione per i dettagli, lo stile ‘sophisticated urban chic’ dal sapore sartoriale in mostra al salone fiorentino

Firenze, 13 giugno 2023. Stile informale e cross generazionale.Outfit Italy, brand italiano di Menswear, presenta in occasione di Pitti Immagine Uomo la nuova collezione SS24, sinonimo di modernità ed eleganza informale. Uno stile, quello di Outfit Italy che asseconda i tempi, complice una visione sperimentale e contemporanea resa autentica dalla ricerca nella migliore manifattura italiana.

La spring summer si veste di camicie dai tessuti impalpabili, leggeri e asseconda la bella stagione con proposte dalle stampe floreali, pensate per vivere il tempo libero con disinvoltura.

I materiali diventano protagonisti di uno stile casual e i jersey usati in purezza o in mischie, sono perfetti sia per le giacche sia per t-shirt e polo. La stagione calda chiama a gran voce il lino, fibra resistente e termoregolatrice declinata su abiti, pantaloni, bermuda e tee. Lo stile ‘sophisticated urban chic’ è un mantra per Outfit Italy e il sapore sartoriale vive attualizzato in chiave 3.0.

Ecco dunque il completo, capo iconico del guardaroba maschile proposto in materiali leggeri e freschi.Fit asciutti si alternano a volumi morbidi, e sono il racconto di un uomo eclettico e di un lifestyle dinamico ed evergreen che accomuna ogni generazione. La palette estiva abbraccia nuances terrose e naturali con incursioni in tonalità e fantasie più audaci, pensate per chi vive la stagione calda con estetica energetica.

La collezione Outfit ITALY è disponibile nei migliori fashion retailer internazionali e su www.outfititaly.com/it