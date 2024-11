Pixartprinting: la tipografia online di riferimento in Italia per la stampa digitale personalizzata

19 Novembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 19 novembre 2024.Pixartprinting, realtà consolidata nel settore della stampa digitale online, offre ai propri clienti un’esperienza d’acquisto su misura, progettata per rispondere alle necessità di comunicazione più diverse, con un’attenzione particolare all’efficienza, alla qualità e alla convenienza.

Con un’esperienza di oltre vent’anni nel settore grafico, Pixartprinting mette a disposizione un’ampia gamma di soluzioni di stampa personalizzabili, consentendo a professionisti e aziende di dare forma ai propri progetti di comunicazione in modo facile e intuitivo.

Direttamente dal sito web ufficiale, accessibile all’indirizzo www.pixartprinting.it, i clienti hanno l’opportunità di configurare e ordinare prodotti come biglietti da visita, volantini, adesivi, manifesti, packaging con scatole su misura, stampa etichette, abbigliamento personalizzato, stampa su tela e gadget promozionali.

L’intero processo è studiato per offrire massima trasparenza e controllo. Potendo contare su preventivi in tempo reale, l’utente può conoscere i costi immediatamente, e ogni ordine viene gestito con spedizioni rapide e precise.

Un’offerta in costante evoluzione per rispondere ad ogni esigenza

La proposta di Pixartprinting è completa e costantemente aggiornata. Oggi, infatti, include più di 3 milioni di combinazioni di prodotti pensati per rispondere a necessità sempre diverse. Tra le opzioni più richieste possiamo ricordare:

•Biglietti da visita personalizzabili per una comunicazione professionale e di impatto.

•Volantini e pieghevoli per promozioni mirate e veloci.

•Supporti rigidi e stampe in grande formato, ideali per esposizioni, sia all’aperto che in ambienti interni.

•Espositori fieristici, expobanner e roll-up per allestimenti completi.

Per aiutare i clienti nella creazione dei file di stampa, inoltre, Pixartprinting offre servizi di design e template personalizzabili, delle soluzioni pratiche per chi cerca risultati professionali, anche senza competenze tecniche avanzate.

Un processo produttivo che combina innovazione e qualità

Nel sito produttivo di 35.000 metri quadrati, Pixartprinting concentra le tecnologie più avanzate per la stampa digitale. Qui, un team di esperti garantisce stampe ad altissima risoluzione su una vasta gamma di materiali, dal tessuto all’alluminio, permettendo ai clienti di concretizzare le proprie idee, senza limiti di formato o supporto.

Assistenza e consulenza personalizzata

Pixartprinting affianca i clienti lungo tutto il percorso di scelta, configurazione e acquisto, offrendo un servizio di assistenza costante e altamente qualificato. Grazie a questo supporto, il pubblico può contare su un’interlocuzione continua che facilita la realizzazione di ogni progetto, dalla definizione delle specifiche fino al post-vendita.

Inoltre, l’azienda adotta pratiche sostenibili, con numerosi prodotti certificati FSC® per garantire un uso responsabile delle risorse forestali e il rispetto dell’ambiente.

Pixartprinting, del resto, si rivolge a chi cerca non solo un servizio di stampa, ma una vera collaborazione creativa per raccontare la propria identità visiva e dare forma alle proprie idee.