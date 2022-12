Pizza che passione: alla scoperta dei migliori forni portatili su Salerno Casalinghi

Dicembre 9, 2022

(Adnkronos) – Policoro (MT), 9 dicembre 2022 – La pizza è uno dei prodotti simbolo della tradizione culinaria italiana, un’eccellenza del Made in Italy apprezzata in tutto il mondo ma soprattutto in patria.

Secondo una ricerca Doxa, la pizza rimane il cibo preferito dalla maggior parte degli italiani, considerando che 9 su 10 la mangiano almeno una volta a settimana e 4 su 10 arrivano a due.

La pizza preferita dagli italiani continua ad essere la pizza tonda, soprattutto se preparata con ingredienti di qualità, un impasto leggero e prodotti di filiera. Per 3 italiani su 10 la pizza preferita è quella napoletana con il tipico cornicione alto. Più di nicchia la pizza tonda allaromana, in cima alle preferenze dell’11% degli italiani.

Rispetto al passato, per mangiare una buona pizza non è necessario recarsi al ristorante o in pizzeria. Al giorno d’oggi, infatti, è possibile cucinare una pizza tonda anche a casa in modo ottimale, utilizzando un forno portatile in grado di raggiungere alte temperature.

Per individuare il modello più indicato per le proprie necessità è possibile rivolgersi a un portale e-commerce specializzato come Salernocasalinghi.it, che mette a disposizione un’ampia selezione di forni per pizza portatili, tutti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo e con alimentazione a pellet, gas, legna o carbone.

Salerno Casalinghi: forni portatili per la pizza a prezzi competitivi

Salerno Casalinghi vanta un’esperienza di oltre 40 anni nel settore dei casalinghi, con la possibilità di comprare online in modo semplice, veloce e conveniente qualsiasi prodotto per la casa.

In particolare, è possibile acquistare un forno per la pizza portatile usufruendo della spedizione gratuita sopra gli 89 euro, con un servizio clienti dedicato sempre a disposizione e tante soluzioni di pagamento tra cui scegliere, compreso quello dilazionato in 3 rate senza interessi.

Con i fornetti per la pizza da esterno è possibile preparare una pizza squisita in pochi minuti, posizionando il forno in balcone, in terrazzo o nel giardino di casa. Sono dispositivi compatti e poco ingombranti, ma anche facili da usare e in grado di cuocere perfettamente qualsiasi tipo di pizza tonda. Si possono usare anche per cucinare il pesce arrosto, le bistecche e le verdure, per offrire una cucina sana e autentica ai propri ospiti in occasione di feste, anniversari ed eventi, oppure per una giornata con gli amici o la famiglia.

Il forno per la pizza da esterno portatile è indicato anche per il catering, per servire delle pizze tonde preparate al momento oltre ai classici piatti pronti da riscaldare, offrendo un servizio unico per distinguersi dalla concorrenza.

Il forno portatile si monta e smonta in pochi istanti senza nessuna difficoltà, in questo modo è possibile portarlo ovunque senza stress, risultando un apparecchio maneggevole e pratico perfetto per un pranzo all’aperto, un aperitivo o una cena.

Come scegliere il forno portatile per la pizza giusto

In fase di scelta del forno portatile per la pizza è importante valutare una serie di aspetti. Innanzitutto, bisogna tenere conto della portabilità del prodotto, considerando il peso, l’ingombro e le modalità di apertura e smontaggio, assicurandosi che sia adeguato allo spazio a disposizione e si possa trasportare senza difficoltà.

Una funzionalità importante è rappresentata dal controllo dellatemperatura, per garantire un calore ottimale a seconda del tipo di pizza da cucinare, per esempio napoletana o romana. Lo stesso vale per i materiali del forno, dal corpo alla piastra di cottura, i dispositivi di sicurezza, le dimensioni della superficie di cottura e la potenza massima, prestando attenzione anche ai consumi energetici per contenere i costi di utilizzo.

Per quanto riguarda il tipo di alimentazione, i forni per pizza portatili a gas sono molto pratici e semplici da utilizzare, basta collegare il dispositivo a una bombola di GPL con il relativo attacco. In alternativa, è possibile optare per forno da esterno per la pizza a pellet, per ottenere delle pizze tonde con un gusto inconfondibile, a fronte di un minimo dispendio energetico.

Su Salerno Casalinghi è possibile trovare un catalogo completo di forni portatili per la pizza dei migliori marchi del settore, con vari tipi di alimentazione, differenti misure e una disponibilità immediata.

Insieme al forno è possibile acquistare anche accessori e ricambi, come la pietra refrattaria, il pellet in pratici sacchetti, i comodi ripiani a mezzaluna e la pala forata in alluminio, per avere tutto quello che serve per preparare in casa delle vere pizze tonde italiane.

