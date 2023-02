PlanetPay365 amplia l’accordo con TicketOne: via alla vendita dei biglietti per concerti e spettacoli

Febbraio 2, 2023

Tutti i più grandi concerti degli artisti nazionali e internazionali che si svolgono in Italia, passando per i musical, le opere, mostre e musei: oltre 5.000 eventi di entertainment disponibili nei punti vendita del brand di SKS365 Group

Roma, 2 febbraio 2023 – I grandi concerti dei prossimi mesi saranno disponibili anche su PlanetPay365, la piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment – SKS365 Group, grazie all’ampliamento della partnership con TicketOne. Il nuovo accordo con l’operatore leader di ticketing italiano permetterà ai clienti di acquistare presso i punti vendita PlanetPay365 i biglietti dei maggiori eventi musicali, ma non solo, visto che la collaborazione includerà anche appuntamenti di spettacolo, teatro e cultura, come i tour di Checco Zalone e Maurizio Battista, il Roberto Bolle and Friends, l’Arena Opera Festival 2023 e molti altri.

Saranno in tutto più di 5.000 gli eventi distribuiti e gestiti da TicketOne che ogni anno verranno messi a disposizione dei clienti. La capillarità dell’offerta sarà uno dei punti principali dell’accordo: l’obiettivo di PlanetPay365 – presente in bar, tabaccherie, edicole e altri esercizi commerciali in tutta Italia – è infatti portare a terra l’offerta TicketOne in circa 500 punti vendita entro il 2023, e dare la possibilità a clienti di ogni tipologia di accedere a un’offerta completa che affianchi al divertimento dello sport, le emozioni dello spettacolo e le esperienze culturali.

“L’esperienza di acquisto sul territorio resta importantissima e deve andare di pari passo alla recente crescita dell’online, in un’ottica omnichannel – dichiara Luca Grisci, Senior Director, Commercial Retail di SKS365 – L’ampliamento dell’accordo con TicketOne ci permetterà di incrementare ulteriormente i walk-in nei nostri punti vendita, raggiungendo quella parte di clientela più affezionata all’esperienza di acquisto in negozio. L’obiettivo è di creare una rete di punti di eccellenza sia nelle grandi città, sia nei centri più piccoli, dove normalmente è più difficile accedere a grandi eventi di intrattenimento”.

“L’accordo con PlanetPay365 è un chiaro esempio di come la collaborazione tra player di diversa natura porti vantaggi reciproci e permetta di offrire un’ampia gamma di servizi agli utenti che avranno la possibilità di acquistare i biglietti dei loro eventi preferiti presso una rete di punti vendita altamente qualificata – dichiara Andrea Grancini, Direttore Generale di TicketOne – L’estensione della partnership aggiunge grande valore alla nostra offerta e consente una distribuzione dei biglietti e promozione degli eventi sempre più capillare sul territorio italiano”.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, la società controllata dal gruppo SKS365 dedicata ai progetti e servizi a valore aggiunto. L’azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative.

Nata nel 1998, TicketOne è la prima società in Italia di biglietteria, marketing, informazione e commercio elettronico per eventi di musica, spettacolo, sport e cultura. TicketOne è leader in Italia nel proprio settore con diversi milioni di biglietti commercializzati attraverso la propria piattaforma multicanale.