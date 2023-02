Planetwin365.news in campo con Operazione Nostalgia per il raduno a Ferrara del 24 giugno

Febbraio 28, 2023

(Adnkronos) – Il brand di infotainment del gruppo SKS365 sarà Main Partner dell’evento “nostalgico” che vedrà scendere in campo 36 leggende del calcio. In attesa dell’appuntamento clou, con Planet ChampiONs scatta la fase due della collaborazione con focus sulle emozioni della Champions League.

Roma, 28 febbraio 2023 – Trentasei campionissimi, protagonisti del passato recente della Serie A e rimasti nel cuore degli italiani, in campo per esaltare i valori positivi del calcio. Prosegue all’insegna della sana passione sportiva la partnership tra Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment – SKS365 Group, e Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio. Una sinergia inaugurata con i Mondiali in Qatar che raggiungerà l’apice con il raduno di ON, in programma sabato 24 giugno a Ferrara.

Planetwin365.news sarà Official Main Partner del primo raduno post Covid di Operazione Nostalgia e sponsor di maglia della squadra di ON nell’amichevole che vedrà la partecipazione di 36 grandi stelle del calcio – inclusi 5 campioni del Mondo – che, complessivamente, hanno superato le 7.000 presenze in Serie A e realizzato oltre 800 reti in campionato per un evento di caratura internazionale.

A far da preludio al raduno, l’iniziativa editoriale Planet ChampiONs che prevede una serie di contenuti relativi alle fasi finali della Champions League targati Operazione Nostalgia che saranno pubblicati sul sito Planetwin365.news. Dalle rubriche “Time Machine” e “Indovina il calciatore”, ai quiz dedicati a statistiche e avvenimenti sul calcio, passando per gli articoli di approfondimento e contest con divise “nostalgiche” in palio, nonché attività sui social con la pubblicazione di stories, post e backstage speciali: tutte le attività in programma saranno finalizzate ad aumentare l’engagement degli utenti e permettere loro di arricchire un percorso fatto di racconti nostalgici e ricordi che fanno parte della storia del calcio.

A rendere ancora più accattivante il progetto Planet ChampiONs, la possibilità per alcuni fortunati utenti di vivere le emozioni della maggiore competizione europea a casa dei grandi ex calciatori che sostengono il progetto ON.

I primi contenuti powered by Operazione Nostalgia sono già raggiungibili a questa pagina:

https://www.planetwin365.news/main_category/operazione-nostalgia

Planetwin365.news è un prodotto editoriale Planet Entertainment divisione del gruppo SKS365 dedicato ai servizi a valore aggiunto e di infotainment.