Platonic reimmagina la tokenizzazione concentrandosi sulla sicurezza e sulla protezione dei dati

19 Agosto 2024

NEW YORK, 19 agosto 2024 /PRNewswire/ — Platonic, un’azienda tecnologica specializzata in infrastrutture blockchain, annuncia il lancio della sua piattaforma di tokenizzazione decentralizzata all’avanguardia. Sviluppata per potenziare gli istituti finanziari, la piattaforma Platonic consente la tokenizzazione di un’ampia gamma di asset con livelli di riservatezza e sicurezza dei dati senza precedenti. Platonic è destinata a svolgere un ruolo trainante nell’evoluzione tecnologica del settore dei servizi finanziari.

Platonic sta reinventando la tokenizzazione nei mercati dei capitali. La sua blockchain brevettata Layer 1 dà priorità alla sicurezza e alla protezione dei dati dei clienti. Avendo già facilitato centinaia di miliardi di transazioni attraverso programmi pilota attivi, la tecnologia Platonic consente una tokenizzazione illimitata e sicura per gli istituti finanziari.

“La nostra visione è rivoluzionare la tokenizzazione con una nuova prospettiva sul modo in cui emittenti e investitori interagiscono utilizzando tecnologie avanzate per costruire una rete decentralizzata”, spiega Violet Abtahi, fondatrice e Ceo di Platonic. “Indipendentemente dal ruolo che svolge nel ciclo di vita delle risorse, la nostra tecnologia collegherà clienti e partner, automatizzerà i flussi di lavoro e raggiungerà nuovi mercati, mantenendo al contempo la completa riservatezza e il controllo delle informazioni proprietarie”.

La piattaforma Platonic si distingue per la sua capacità di sfruttare una rete privata autorizzata, garantendo che la riservatezza dei dati e i diritti di proprietà siano rigorosamente controllati dalle emittenti. In questo modo vengono affrontati i principali problemi di sicurezza nel processo di tokenizzazione, rendendola una soluzione affidabile per gli istituti finanziari. La tecnologia si integra sia nelle infrastrutture finanziarie tradizionali che in quelle digitali, consentendo agli istituti di mantenere la continuità aziendale sfruttando al contempo i vantaggi della tecnologia blockchain. Inoltre, gli smart contract di Platonic collegati all’IA migliorano l’automazione e l’efficienza operativa e consentono agli istituti finanziari di realizzare risparmi immediati sui costi. La piattaforma si collega alle blockchain pubbliche per agevolare un più ampio accesso al mercato, liquidità e distribuzione.

L’approccio di Platonic alla tokenizzazione funge da tessuto connettivo necessario per facilitare la collaborazione, l’impegno e l’adozione accelerata nel settore delle risorse digitali. Costruendo una rete decentralizzata, indipendente dai fornitori e dai broker, che dà priorità alla sicurezza e alla protezione dei dati, Platonic è pronta a trasformare il futuro della finanza.

Prosegue Abtahi: “Mentre il settore finanziario si sta muovendo oltre la sperimentazione della blockchain per implementare soluzioni pronte per il mercato, Platonic si impegna a fungere da catalizzatore per i progressi nelle risorse digitali, guidando l’innovazione nei mercati dei capitali”.

Informazioni su PlatonicPlatonic è all’avanguardia nello sviluppo della prossima generazione di infrastrutture del mercato finanziario. La blockchain Layer 1 autorizzata di Platonic, collegata a catene pubbliche, garantisce privacy, sicurezza e continuità aziendale, offrendo prestazioni di livello aziendale. L’approccio di Platonic, indipendente dal fornitore, consente agli istituti finanziari globali di partecipare a un’infrastruttura di mercato comune digitalizzata su una piattaforma decentralizzata. Per maggiori informazioni visitare platonic.io.

Contatto per i mediaNeal SteinRP di Z Corp321.473.7407neals@zcorppr.com

