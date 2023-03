Playtech – Un fornitore leader di software per casino online

Marzo 28, 2023

Milano, 28/03/2023 – Insieme a Microgaming e NetEnt, Playtech è uno dei fornitori di software più antichi e rispettati dell’industria del gioco d’azzardo.

È possibile trovare i giochi Playtech in ogni casino online che si rispetti. Playtech collabora anche con molti casinò tradizionali e scommesse sportive.

Questo fornitore di giochi rilascia diversi nuovi giochi ogni mese. E porta sempre il suo tocco personale alle slot, anche se il tema è già abusato.

È il caso, ad esempio, di Age of Egypt, dove la vincita massima possibile è pari a 10.000 volte la puntata. In generale, le alte vincite possibili sono un grande punto di forza delle slot machine Playtech.

I giocatori amano tutto dei giochi Playtech. Questo perché il fornitore di giochi ha ottenuto tutti i più importanti premi dell’industria del gioco d’azzardo.

Dai riconoscimenti ai G2E Global Gaming Awards agli EGR Awards, fino alla vittoria di Playtech per 6 volte agli IGA, Playtech si è costruita una solida reputazione come uno dei migliori fornitori di iGaming.

I giochi di questo produttore di software si riconoscono per il loro stile colorato e per il loro RTP davvero elevato.

Molte slot hanno disegni disegnati invece di personaggi animati in 3D e hanno un aspetto molto classico. Ad oggi, Playtech ha oltre 500 giochi nella sua libreria di giochi, di cui più di 200 sono slot.

Playtech non è solo un fornitore di giochi, ma anche un distributore di software per casinò. Molti casinò online utilizzano il software Playtech, sia su PC desktop che su dispositivi mobili.

La società possiede anche una piattaforma di bingo chiamata Virtue Fusion, che è cresciuta costantemente da quando è stata acquisita nel 2010.

Hanno anche una propria rete iPoker che esiste dal 2004. Ciò la rende una delle reti di poker più antiche al mondo.

Invece di concentrarsi solo su giochi da tavolo popolari come il blackjack e la roulette, Playtech offre molti giochi di nicchia difficili da trovare. Questo dimostra che Playtech è in grado di nuotare controcorrente.

Playtech gestisce anche BGT Sports, una piattaforma che vende software per negozi di scommesse e giocatori.

Molte slot machine Playtech sono fuori dal mondo, come la serie Age of Gods. I giochi non hanno sempre l’aspetto migliore, ma offrono grandi vincite.

Inoltre, la maggior parte delle slot ha vincite massime incredibili e sono perfettamente adatte ai giocatori di alto livello. Questo è il caso soprattutto dei loro impressionanti jackpot progressivi.

Forse la categoria più nota di giochi da casino online di Playtech è quella delle slot con licenza. Queste macchine, basate sui film dei supereroi Marvel come Iron Man, sono molto popolari.

Purtroppo sono stati aboliti con l’acquisto della Marvel da parte della Disney. Da allora, tuttavia, Playtech ha avuto un successo simile con i giochi concessi in licenza dalla DC Comics.

Altre slot machine che gli appassionati conoscono bene sono quelle basate su film classici moderni come Matrix o Robocop.

Playtech propone alcune slot con jackpot progressivo davvero interessanti. Queste sono spesso legate a un film o a una serie, rendendo il gioco ugualmente divertente e gratificante.

DC Superheroes è una di queste slot. È dotata di tre diversi jackpot, il più alto dei quali è il Grand Jackpot. Dopo pochi giorni, questo importo aumenta fino a 2 milioni di euro.

Dopo ogni giro del gioco base, può essere attivato il jackpot, per cui si ha sempre la sensazione di poter vincere ogni minuto.

Un’altra famosa slot machine dei casino online con un grande jackpot è Beach Life. Il suo design si ispira alla cultura dei surfisti nell’America degli anni ’50.Le caratteristiche includono forzieri del tesoro, simboli wild e scatter. Se si ottengono 5 simboli sun wild su una linea, si può vincere il jackpot progressivo o 100.000 monete, a seconda della linea di pagamento su cui si trovano i simboli wild.

Il forziere del tesoro attiva il round di giri gratuiti. Contiene un certo numero di monete che si aggiungono alla vincita di questo round bonus. I simboli scatter aumentano le vincite in base alla puntata con un moltiplicatore di monete.

