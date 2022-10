Plenitude lancia l’offerta CaldaiaNoStress per cambiare la propria caldaia con una a maggiore efficienza energetica

Ottobre 24, 2022

(Adnkronos) – Milano 24 Ottobre 2022. Si parla ormai sempre più spesso, in queste ultime settimane, del caro gas e di quanto la situazione rischi di diventare insostenibile per moltissime famiglie italiane. L’aumento esponenziale dei prezzi che si è verificato in questi ultimi mesi preoccupa parecchio, non solo le aziende ma anche i cittadini. Trovare una soluzione che consenta di abbattere il più possibile i consumi è dunque l’obiettivo di tutti, oggi più che mai e la risposta arriva direttamente da Plenitude che ha lanciato l’offerta Caldaia NoStress. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

CaldaiaNoStress: la soluzione di Plenitude per sostituire la vecchia caldaia

Questa offerta caldaia Plenitude è rivolta a tutti coloro che intendono sostituire la vecchia caldaia con un modello di ultima generazione ad alta efficienza energetica, ma anche a chi vuole semplicemente acquistarne una ex novo. L’importante è che questa sia classe A e che dunque non si tratti di una caldaia obsoleta a scarsa efficienza. Aderendo all’offerta di Plenitude, è possibile ottenere numerosi vantaggi e risparmiare in modo notevole sulla spesa iniziale per l’acquisto e l’installazione.

Sostanzialmente infatti, Plenitude permette di scegliere tra un vasto catalogo di modelli proponendo uno sconto (contributo efficienza) di 100 euro sulla gamma EGEL310 e di 300 euro sulle gamme EGEL510 ed EGEL710. Tale sconto deriva dal contributo efficienza ed è dunque valido solo per acquisti effettuati entro il 21 dicembre 2022. Non è tutto, però, perché sostituendo la vecchia caldaia con Plenitude è possibile anche accedere alla cessione del credito ed ottenere uno sconto in fattura del 65%. L’installazione è inclusa nel prezzo e Plenitude si occupa anche del ritiro e dello smaltimento della vecchia caldaia. Infine, l’offerta include anche il termostato Smart, che varia a seconda del modello acquistato tra Riello, Tado° e Cube RF.

Termostato Smart: un dettaglio da non sottovalutare

I vantaggi offerti da Plenitude sono numerosi, ma vale la pena spendere qualche parola in più sul termostato Smart perché in molti non sanno bene di cosa si tratta e come funziona. In linea generale, parliamo di dispositivi che consentono di ottenere un maggior controllo e di programmare al meglio la caldaia, in modo tale da ottimizzarne al massimo i consumi. Vediamo però nel dettaglio quali sono i modelli di termostato Smart inclusi nell’offerta di Plenitude.

# RiCLOUD

RiCLOUD è il cronotermostato smart di Riello incluso nell’offerta Plenitude per chi acquista una caldaia della gamma EGEL310 o EGEL311.Grazie alla pratica app, è possibile verificare la programmazione e lo stato della caldaia in qualsiasi momento anche da remoto, mediante lo smartphone o il tablet.

# TADO°

Questo termostato smart è incluso nell’offerta per chi acquista una caldaia della gamma EGEL510 e si può gestire non solo tramite app per smartphone e tablet ma anche mediante assistente vocale (Alexa, Siri e Google).

# CUBE RF

Questo termostato intelligente è infine incluso nell’offerta Plenitude per chi acquista una caldaia della gamma EGEL710 ed è il più evoluto della categoria.

