Plus Innovation al Forum Mediterraneo Sanità, Bari: “INN-SALUTE, la piattaforma di prodotti e servizi per la Sanità pubblica e privata”

Settembre 5, 2023

(Bari, 5/09/2023) – Dal 20 al 22 settembre verrà presenta la suite rivolta all’innovazione e all’integrazione tecnologica in ambito sanitario al servizio di medici e pazienti

Bari, 5/09/2023 – Plus Innovation sarà presente al 7° Forum Mediterraneo della Sanità che si terrà dal 20 al 22 settembre a Bari portando negli stand INN-SALUTE, l’innovativa piattaforma di prodotti, servizi e consulenza nel mondo dell’Information Technology in ambito clinico della Sanità pubblica e privata. Un’occasione di incontro e confronto con il coinvolgimento di tutti gli attori del Sud Italia: Regioni, Aziende Sanitarie, Comuni, Enti ed Associazioni del Terzo Settore.

“Il titolo ’La sfida della Sanità Pubblica – Contributi da Sud’ racchiude il concept della Regione Puglia e delle Regioni del Sud che hanno saputo resistere alla sfida dell’emergenza sanitaria nonostante anni di insufficienza e disparità nell’assegnazione delle risorse, di rigidità dei tetti per il personale e di commissariamento. Plus Innovation sarà presente al Forum Mediterraneo in Sanità a Bari per dare il proprio contributo nel rispondere a questo gap, con l’innovazione in ambito sanitario al servizio dei medici e dei pazienti”, spiega Giovanni Riefoli, CEO di Plus Innovation di Bari. “In questa fase di accelerata transizione tecnologica a livello internazionale, il digitale, esteso ai vari ambiti socio-economici, assume una dimensione strategica come mai in precedenza. L’integrazione del digitale nel settore sanitario risulta essere la chiave per ottimizzare i percorsi di cura e di assistenza del paziente, per un nuovo modello di cittadinanza attiva”.

Dal 2016, Plus Innovation opera nel campo dei servizi e della consulenza nel settore dei sistemi informativi, attività di ricerca e sviluppo, analisi, progettazione e sviluppo di software applicativi, con l’obiettivo di proporre tecnologie innovative per il privato e per la Pubblica Amministrazione, in particolar modo in ambito sanitario supportandolo con la piattaforma integrata di servizi INN-SALUTE.

“L’innovazione tecnologica continua la sua corsa, ma le organizzazioni, soprattutto in Italia, non sono in grado di tenere il passo a causa della mancanza di una cultura digitale nelle aziende e della carenza di competenze del personale. L’ecosistema digitale nostrano è in ritardo rispetto al panorama internazionale – prosegue Riefoli – delineare le strategie per sbloccare l’intero potenziale del digitale diventa un imperativo per assicurare una crescita sostenibile per il rilancio post-pandemico. Anche il Sistema Sanitario necessita di un cambio di paradigma evolutivo, noi di Plus Innovation ci poniamo di rispondere prontamente a questo gap offrendo assistenza, formazione e tecnologie avanzate, ovvero soluzioni interamente integrabili tra di loro e con altre presenti sul mercato, customizzabili e scalabili in funzione delle diverse esigenze”.

“Già da alcuni anni stanno mutando gli atteggiamenti e le regole di interazione e comunicazione, partendo dal rapporto paziente-medico”, sottolinea Riefoli. “Creare ecosistemi interconnessi, relazionali e collaborativi richiede, non solo tempo ed investimenti, ma un rinnovato mindset. Posizionare l’uomo al centro con il contributo delle innovazioni tecnologiche è, pertanto, più che una scommessa, una partita i cui risvolti positivi si vedranno anche nella spesa pubblica. Bisogna quindi implementare nuove competenze ed investire in cultura digitale. Non ci proponiamo come semplici fornitori, ma intendiamo affiancare i nostri clienti nella gestione del cambiamento con soluzioni integrate, flessibili ed intuitive”.

Contatti: https://plusinnovation.it