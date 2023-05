Plus Innovation, Bari: “Fabbrica Innovativa, lo store on line dedicato alla digitalizzazione delle PMI”

Maggio 22, 2023

(Bari, 22 maggio 2023) – Una suite di servizi e prodotti per la trasformazione digitale quale percorso strategico per potenziare il business e il successo delle imprese

Bari, 22 maggio 2023 – Fabbrica Innovativa è una suite di servizi e prodotti per la digitalizzazione delle PMI. Nata dall’esperienza di Plus Innovation di Bari nella realizzazione e fornitura di software per l’organizzazione aziendale e la gestione delle risorse umane, ha l’obiettivo di facilitare i processi lavorativi delle piccole e medie imprese per ottimizzarne la redditività e contribuire alla loro crescita.

“L’avanzamento delle nuove tecnologie ed un mercato internazionale sempre più fluido rendono indispensabile per le imprese avviare processi di digitalizzazione per potenziare il business ed assicurare il successo delle attività in un contesto sempre più dinamico e interconnesso”, spiega Giovanni Riefoli, titolare di Plus Innovation. “Fabbrica Innovativa offre alle PMI soluzioni semplici, integrate, intuitive e user friendly. Con un solo click è possibile acquistare le applicazioni più adatte alle proprie esigenze lavorative per: gestire in sicurezza i dati dei clienti e dei prospect, gestire il team e i flussi di lavoro, monitorare l’avanzamento dei progetti e il raggiungimento degli obiettivi”.

Dal 2016, Plus Innovation di Bari si muove nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, analisi, progettazione e sviluppo di software applicativi. L’attività dell’azienda barese è votata alla progettazione di soluzioni software personalizzate in base alle esigenze del cliente, conducendolo per mano alla comprensione dei processi e dei bisogni specifici fino al raggiungimento di una completa transizione tecnologica.

“Fabbrica Innovativa è un portale che offre soluzioni informatiche aziendali in continuo aggiornamento; ERP è un pacchetto completo che include numerosi strumenti volti a facilitare e ottimizzare tutto il processo lavorativo di un’azienda”, spiega Riefoli. “In prima analisi sarà integrato un software di CRM per la gestione dei clienti e dei prospect. Sarà associato uno strumento di gestione delle risorse umane, con fogli presenze, gestione delle competenze e skill. Il nostro software permette di personalizzare e semplificare le ricerche e di realizzare e scaricare report con grafiche preimpostate. Grazie alle funzionalità user-friendly della nostra piattaforma, con ECOMMERCE è possibile progettare il proprio sito di vendita in modo rapido e semplice. E’ integrato un editor intuitivo che permette di gestire i diversi moduli con funzionalità di trascinamento, potendo scegliere tra temi professionali e immagini prive di copyright, inserendo blocchi predefiniti con il configuratore IA. Fabbrica Innovativa – prosegue Riefoli – permette inoltre di digitalizzare le risorse umane attraverso DIPENDENTI, una vera e propria agenda virtuale a supporto degli HR manager per valorizzare le skills dei propri collaboratori e, attraverso filtri personalizzati, creare gruppi di lavoro in base alle competenze e alle professionalità. Grazie ad un efficiente sistema di osservazione è possibile altresì quantificare il costo orario di un singolo progetto, dividere le varie attività in maniera proficua in base alle fasce orarie coperte, fare previsioni per futuri progetti”.

https://plusinnovation.it