Plus Innovation, Bari: “Industria 4.0, software e processi di transizione digitale per imprese e start-up”

Dicembre 13, 2022

(Adnkronos) – Ottimizzare la gestione aziendale attraverso nuove roadmap organizzative e tecnologie che supportino il processo di innovazione

La Digital Transformation delle imprese rappresenta un cambiamento epocale, non solo sul piano tecnologico ma anche nelle modalità di pensare e di lavorare, un fenomeno che sta aprendo la strada a nuovi modelli di business, ottimizzando flessibilità, produttività e qualità.

“Quando si parla di innovazione, sono molteplici le definizioni ma tutte hanno un comune denominatore: la creazione di qualcosa di nuovo, un processo di cambiamento che generi valore”, afferma Giovanni Riefoli, amministratore unico di Plus Innovation. “Industria 4.0 non significa, dunque, solo introdurre strumenti all’avanguardia dal punto di vista high tech, ma anche saper combinare tecnologie e risorse umane in modo da integrare il sistema impresa e le relative filiere produttive in un ecosistema interconnesso. Per cogliere veramente i vantaggi della transizione in atto bisogna comprendere che i processi di trasformazione spinti dall’innovazione, non sono facili né tantomeno immediati: richiedono impegno, tempo, risorse e, soprattutto, una vision aperta al cambiamento organizzativo, oltreché tecnologico. Tutte le aziende possono implementare con successo l’innovazione – prosegue – ma per far ciò, in primo luogo, devono essere chiari gli obiettivi da parte del management, necessari a definire una strategia operativa adeguata ad accogliere la complessità dell’era digitale. In secondo luogo è imprescindibile la ricerca delle opportunità ed una roadmap di sperimentazioni e progetti, oltreché l’individuazione dei processi da modificare per definire un nuovo design organizzativo, inedito per l’azienda, che supporti il processo di innovazione migliorando flussi, prodotti e/o servizi”.

Dal 2016, Plus Innovation di Bari opera nel campo della consulenza e dei servizi nel settore dei sistemi informativi, portando sul mercato un mix unico di digital experience in grado di generare percorsi evolutivi, per il Privato e per la Pubblica Amministrazione, attraverso l’accesso a nuove tecnologie. L’impresa barese accompagna le aziende nell’intero percorso di introduzione all’innovation stategy e al training on the job, con la consapevolezza che l’innovazione passi innanzitutto attraverso la conoscenza e la crescita professionale del capitale umano.

“La digitalizzazione è basata sulla tecnologia, ovviamente, ma dipende anche dalla lungimiranza della leadership, dal talento e dalle competenze dei collaboratori. L’elemento umano, quindi, è la vera grande sfida, poiché la trasformazione digitale richiede una ridefinizione della cultura e della struttura organizzativa proprie dell’azienda”, ribadisce Riefoli. “Quando si connettono persone qualificate e strumenti innovativi, le imprese prosperano, le comunità fioriscono, la qualità della vita delle persone migliora, si genera dunque un valore condiviso. Le aziende, per evolversi, devono pertanto individuare il proprio percorso di innovazione tecnologica con soluzioni software personalizzate, che siano calibrate e ben strutturate proprio come un abito su misura. Il nostro ruolo è questo – afferma – definire con le aziende percorsi ad hoc, in grado di ottimizzare le performance e le risposte alle nuove esigenze del mercato. Competenza, network ed esperienza sono i fondamenti sui quali si articola il nostro lavoro, atto a definire business plan concretamente efficaci e sostenibili, attraverso soluzioni integrabili tra di loro e con altre presenti sul mercato, customizzabili e scalabili in funzione delle diverse esigenze”.

