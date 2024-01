Plus Innovation, Bari: “Inn-Salute, suite tecnologica per una Sanità digitale sostenibile e di prossimità verso un nuovo paradigma di cura”

Gennaio 15, 2024

(Adnkronos) – Sanità data-driven, nuovi tools per prevenire e curare in modo integrato e personalizzato le patologie, soprattutto quelle croniche

Bari, 15 gennaio 2024.L’innovazione digitale assume un ruolo strategico anche per l’ecosistema della Sanità, con investimenti in infrastrutture e competenze che coinvolgono sia gli operatori sanitari che i cittadini.

La suite Inn-Salute, progettata e sviluppata da Plus Innovation di Bari, offre consulenza, prodotti e servizi dedicati al mondo dell’Information Technology in ambito clinico ed amministrativo, sia per la Sanità Pubblica che Privata.

“Abbiamo sviluppato tools tecnologicamente avanzati per l’ottimizzazione della gestione del Percorso Diagnostico -Terapeutico Assistenziale (PDTA) che consentono, attraverso l’integrazione ai principali sistemi software presenti all’interno delle strutture sanitarie, la storicizzazione del percorso clinico dell’assistito, dalla fase di diagnosi alla fase terapeutica e di follow-up per specifiche patologie”, spiega Giovanni Riefoli, CEO di Plus Innovation di Bari. “Inn-Salute offre nuovi strumenti e prospettive per una Sanità data-driven più efficiente, dinamica e vicina alle persone, facilitando la comunicazione e l’interazione tra il medico ed il paziente oltreché tra i medici stessi, velocizzando i processi organizzativi ed i flussi lavorativi degli operatori. Non solo – puntualizza – la Sanità digitale abbatte le barriere geografiche, permettendo alla medicina di raggiungere anche quei pazienti che vivono in zone remote o con carenti strutture sanitarie; vengono mitigate anche le barriere temporali, eliminando le lunghe liste di attesa, facilitando pazienti e caregiver nei consulti con i medici, grazie alla trasmissione online di esami diagnostici che assicurano privacy e tutela del trattamento dei dati sensibili”.

La piattaforma integrata Inn-Salute di Plus Innovation si declina soprattutto in infrastrutture tecnologiche abilitanti e strumenti customizzabili per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati, utili alla ricerca clinica e socio-sanitaria. Classificati per target e specifiche patologie, i dati clinici dei pazienti confluiscono all’interno di un unico ambiente digitale generando algoritmi predittivi che consentono al Sistema Sanitario di poter effettuare studi epidemiologici attraverso: la stratificazione della popolazione, il monitoraggio per fattori di rischio, la gestione integrata di patologie croniche e di situazioni complesse, individuando interventi appropriati e personalizzati sul singolo paziente.

“In questa ottica stiamo sviluppando un nuovo tool basato su IA per la gestione di pazienti affetti da patologie croniche del tratto respiratorio”, anticipa Fabio Tarricone, Specialista di Plus Innovation in soluzioni tecnologiche per la Sanità. “Si tratta di una tecnologia performante rivolta ai professionisti sanitari per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti che consente di intervenire tempestivamente da remoto. Dall’altro canto, pazienti e caregiver avranno a disposizione una App mobile con modalità di navigazione semplici ed intuitive che consentirà al paziente di essere sempre in contatto con il professionista e gli darà la possibilità di ricevere una stimolazione psico-cognitiva tramite notifiche grafiche specifiche che gli permettano di aderire alle cure, alle terapie e soprattutto ad uno stile di vita sano che possa aiutarlo ad non incorrere in un riacutizzarsi della patologia. Dai servizi di teleconsulenza generale o specialistica, dalla terapia online, alla prescrizione di farmaci e prenotazione delle prestazioni sanitarie, con la possibilità di gestione e archiviazione delle informazioni cliniche durante il percorso clinico degli assistiti: sistemi di telemedicina adeguatamente progettati possono migliorare l’accesso e la qualità dell’assistenza sanitaria, in particolare per il trattamento di malattie croniche sempre più diffuse e per i gruppi vulnerabili”.

