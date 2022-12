Plus Innovation, Bari: “Innovazione, il valore aggiunto per le imprese nell’era della Digital Transformation”

Dicembre 15, 2022

Bari, 15 dicembre 2022. Si parla di Industria 4.0 come la quarta rivoluzione industriale che consiste nella connessione tra sistemi fisici e digitali: l’innovazione tecnologica è ormai per le organizzazioni un elemento chiave per definire nuovi modelli di business in un contesto sempre più fluido ed interconnesso.

“Abbiamo una grande sfida da affrontare, il tempo sta accelerando e con esso anche la spinta al cambiamento, fattore insito nella stessa possibilità di mantenersi vivi e non semplicemente di sopravvivere”, afferma Giovanni Riefoli, amministratore unico della Plus Innovation di Bari. “Dal punto di vista imprenditoriale questo concetto si traduce in una ‘evoluzione aziendale’, che trova ampio e concreto riscontro nelle imprese più dinamiche che, utilizzando le difficoltà generate dalle grandi crisi, hanno intrapreso consapevolmente la strada di una lean più evoluta, attualizzando l’innovazione e gli acceleratori digitali a nuove strategie di business. D’altro canto però, per molte PMI italiane, la gestione del cambiamento è un argomento ancora in stand by, con livelli di adozione dell’ICT di molto al di sotto della media europea, gap che potrebbe determinare la loro estinzione nel prossimo futuro. L’integrazione delle tecnologie digitali al ‘fare impresa’, come nuovo modello produttivo, si basa sull’interconnessione tra diverse componenti produttive e su una vision orientata all’innovazione di prodotto e di processo che include anche concetti di sostenibilità, privacy, trasparenza, green economy, aspetti che devono necessariamente contribuire alla ridefinizione dell’intero ecosistema socio-economico. Non si tratta di uno scenario futuristico, ma di una realtà che sta investendo la sfera imprenditoriale in maniera esponenziale e trasversale”.

Plus Innovation, con sede a Bari, promuove progetti di innovazione di processo e di prodotto, ingegneria e progettazione, finanza agevolata e servizi per le Imprese, accompagnando i clienti nel percorso di transizione digitale attraverso soluzioni IT complesse, rivolte sia alla Pubblica Amministrazione che alle Aziende Private. Un hub di collegamento tra mondo impresa e mondo digitale che offre servizi all’avanguardia ed idee innovative, affiancando i propri clienti nella gestione del cambiamento con soluzioni integrate, flessibili e performanti.

“Condurre la propria azienda in un processo di Digital Transformation non significa semplicemente adottare tecnologie di ultima generazione; intraprendere un cambiamento di questa portata deve partire innanzitutto da una presa di coscienza, in primis a livello manageriale”, sottolinea Riefoli. “Comprendere realmente l’evoluzione del mercato ed acquisire la capacità di ridefinire i processi aziendali, in un’ottica di modularità e riconfigurabilità continua, per garantire il corretto funzionamento di tutta la ‘macchina’, indicando e condividendo mission, valori e obiettivi da raggiungere. Questo cambio di paradigma è molto complesso e può richiedere l’assistenza di terzi, non solo per l’implementazione di nuovi strumenti tecnologici, ma anche per strutturare processi interni più snelli ed efficienti, per diffondere una cultura aziendale orientata al rinnovamento che coinvolga tutti gli attori della filiera e, non da ultimo, rispondere alle rinnovate esigenze dei clienti, offrendo soluzioni che generino valore condiviso”.

