PMI: Incontro su agevolazioni, innovazione e risparmio energetico

(Adnkronos) – Venerdi’ 26 Ore 10 Sala Consiliare del I Municipio di Roma

Partecipa Roberta Angelilli, vice Presidente della Regione Lazio

Roma, 25 gennaio 2024. Novità per la piccola e media imprenditoria dell’area centro e nord di Roma. Le risorse ed i bandi che la riguarderanno saranno oggetto di un convegno che avrà luogo venerdì 26 gennaio alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del I municipio in Circonvallazione Trionfale, 19 dal titolo “Credito agevolato, innovazione, risparmio energetico. Fondi e bandi per le micro, piccole e medie imprese”.

Avviare un’attività imprenditoriale ma anche mantenerla e raggiungere i propri obiettivi rimanendo aggiornati anche sui finanziamenti pubblici previsti ed i bandi e con un occhio di riguardo verso l’efficienza energetica rappresentano, infatti, i punti cardine per chi decide di intraprendere o portare avanti questa strada. Un incontro quindi rivolto non solo a chi già svolge un’attività economica e migliorarla ma anche a chi intende iniziarla che sia un negozio o uno studio o un’azienda o voglia essere informato sulle ultime normative ed agevolazioni.

L’incontro è stato promosso da Rete Trionfale e Balduina’S con la collaborazione di Prospettiva Impresa ed AssoretiPMI e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale ma anche imprenditoriale.

Interverranno infatti Sergio Grazioli, Presidente della Commissione Commercio Municipio I, Stefano Erbaggi, Consigliere Roma Capitale e Roberta Angelilli, Vicepresidente Regione Lazio nonché Assessore alle Attività Produttive. Gli interventi tecnici, invece, saranno affidati a Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova e Valerio Savaiano di AssoretiPMI Roma.

I lavori saranno introdotti e coordinati da Carlo Maria Breschi, Manager di Rete e delegato provinciale di ASSORETIPMI, da sempre legato al mondo delle Associazioni di Impresa e Presidente di Balduina’s, rete associativa di cittadini ed imprese che insieme a Rete Trionfale e Prospettiva Impresa assistono le Micro Piccole e Medie Imprese nel processo di riposizionamento in base ad una migliore conoscenza del Mercato e degli strumenti pubblici di sostegno.

“Abbiamo una straordinaria occasione per sostenere un progetto, una nuova attività, per essere competitivi e sostenibili – dichiarano gli organizzatori – tutti insieme (Istituzioni, Reti di Imprese consulenti ed esercenti) ci incontriamo per trovare le soluzioni alle sfide del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori. A tal proposito ringraziamo Lazio Innova e Regione Lazio per aver accettato il nostro invito a relazionare su quelle che saranno le opportunità per le PMI. Scopo del convegno sarà quello di presentare le opportunità dei bandi pubblici e porre Reti e ASSORETIPMI come nuova prospettiva di rappresentanza di interessi delle imprese nei confronti delle istituzioni e partner tecnico delle MPMI. Bisogna infatti sottolineare che tra i più importanti scopi che si prefiggono le reti di imprese abbiamo quello dell’abbattimento dei costi di gestione, consentendo la codatorialità, favorendo il marketing collettivo ed una maggiore influenza sulle istituzioni. La presenza di ASSORETIPMI – concludono – rappresenta un passo importante poiché è l’associazione che incarna le Reti di Imprese a livello nazionale e locale”.

“Con questo incontro – sottolinea Carlo Maria Breschi – vogliamo lanciare una nuova fase di rapporti, diretti, efficaci, autentici, tra imprese e istituzioni. Comprendiamo la disaffezione di commercianti e professionisti delusi da Associazioni di categoria sempre meno rappresentative e consulenti che i “piccoli” non si possono permettere. Con le Reti di Imprese, capillari nel territorio, e con la sinergia con le Istituzioni, noi crediamo in un modello partecipativo fondato sulle competenze diffuse e sulla sostenibilità sociale. Le risorse – conclude – ci sono e dobbiamo investirle al meglio anche e soprattutto nell’interesse del cittadino consumatore”.

Atteso l’intervento dell’Assessore Regionale Roberta Angelilli la quale indicherà le risorse che la Regione ha messo a disposizione per le piccole e medie imprese a partire dai 135 milioni di euro complessivi, finanziati con il Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027) oltre ad ulteriori misure di rilancio e sostegno all’imprenditoria messe in campo dall’ente della Pisana in fatto di innovazione e di risparmio energetico.

Un’ importante occasione per tutti coloro che si affacciano al mondo dell’imprenditoria al fine di conoscere tutte le possibilità che gli enti locali, in primis la Regione Lazio, stanno offrendo e tutte le opportunità in tema anche di sviluppo sostenibile e politiche energetiche.

L’evento è patrocinato dal Comune di Roma Capitale Municipio I.

