PNRR e sviluppo nuovi prodotti: PMI costrette a investire la metà

Marzo 16, 2023

(Adnkronos) – Il 50% delle grandi imprese investe in nuovi prodotti mentre le piccole imprese solo il 25%, 500 mila quelle che avrebbero bisogno di un piano di sviluppo. Morello Ritter: «Finanziamenti e contributi ci sono, ma le PMI hanno bisogno di essere affiancate da un team di professionisti per potervi accedere».

Padova 16.03.2023. Il sogno dell’imprenditore, il progetto concreto e la somma degli investimenti che lo compongono. Questi sono gli elementi che, se analizzati e organizzati correttamente, creano le basi per poter accedere a finanziamenti e agevolazioni. L’azienda Ambico – partner finanziario per lo sviluppo d’impresa – ha realizzato uno strumento che racchiude questi elementi, istaurando così le condizioni per realizzare i progetti degli imprenditori.

Oggi, infatti, troppi parametri devono essere centrati per poter accedere a finanziamenti o contributi. Le PMI, in particolare, faticano a essere competitive a causa della scarsa liquidità e della limitata possibilità di accesso ai finanziamenti, alla base degli investimenti. Considerazioni che hanno spinto Ambico – che ha alle spalle 13 anni di esperienza nel settore – a proporre “Piano di Sviluppo Progetto”, strumento che ha già portato molti risultati, tra cui il finanziamento a una start up innovativa di un milione di euro per acquistare un impianto di pirolisi. «La società in questione fa capo a un’imprenditrice che non solo ha ricevuto un milione di euro ma ha partecipato – ed è in attesa dell’esito – a un bando per l’imprenditoria femminile che può portare un’agevolazione del 40% a fondo perduto sull’investimento effettuato. E, considerando anche i crediti di imposta, le agevolazioni possono essere ancora superiori», sottolinea Jonathan Morello Ritter, imprenditore a capo del gruppo Ambico.

I dati attestano che il 2022 si è chiuso con 48 mila imprese in più in Italia, circa 21 mila delle quali attive nel settore delle costruzioni. Tutte aziende che dovranno operare investimenti, se vorranno rimanere competitive. In particolare, quelle che hanno puntato sul Superbonus dovranno rivedere i propri piani e dirottarsi su un altro mercato. Ambico può aiutarle a trovare le opportunità di finanza agevolata per i loro progetti.

«È un mercato molto ampio, perché in Italia sono quasi 500 mila le imprese hanno la necessità di un Piano di Sviluppo Progetto. Ma spesso quelle aziende non si rendono conto di aver bisogno di una struttura di professionisti che le affianchi», conclude Morello Ritter, che porta alcuni rilievi statistici a riscontro di quanto affermato. Secondo l’Istat, infatti, nelle piccole imprese gli investimenti in nuovi processi riguardano il 41,2% delle unità e quelli in nuovi prodotti soltanto il 25%. L’impegno è maggiore tra le imprese di fascia intermedia (le percentuali salgono rispettivamente al 57,6% e al 37,4%) e raggiunge i livelli massimi fra le grandi (67,7% e 49,5%). Non è tutto. Secondo Unioncamere entro il 2024 quasi un’impresa manifatturiera su tre ha in previsione un investimento nella digitalizzazione e nella sostenibilità ambientale. Ma le realtà più piccole stentano a tenere il passo: solo una su cinque lo farà in tre anni. E il Mezzogiorno, vale la pena di segnalarlo, lancia segnali di reattività: il 36% delle imprese investirà nella Duplice transizione, superando il 29% delle imprese del Centro-Nord. È vero poi che il PNRR metterà sul piatto grandi opportunità, ma sempre Unioncamere attesta che il 64% delle piccole e medie imprese il problema non sono le risorse, ma quali investimenti fare e come farli. Insomma, le imprese hanno bisogno di essere informate, affiancate e guidate da un partner che sia in grado di fornire loro competenza, conoscenza ed esperienza. Quella che Ambico mette a disposizione col suo “Piano di Sviluppo Progetto”, realizzato “su misura” a partire da un’analisi della situazione dell’azienda, dei suoi obiettivi a breve e lungo termine, delle sue esigenze di investimento e delle opportunità di finanziamenti e agevolazioni esistenti per realizzare il suo progetto imprenditoriale.

