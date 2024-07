Poison Porto Cervo inaugura la stagione 2024

31 Luglio 2024

(Adnkronos) – Da un’idea imprenditoriale di Tommaso Leopizzi si rinnova uno storico locale: vivacità, spensieratezza e divertimento, questa la cifra distintiva, come conferma anche il nostro campione olimpico, il tennista Luciano Darderi.

Porto Cervo, 31 luglio 2024 – Il Poison Porto Cervo, cocktail bar di tendenza in Gallura, entra nel vivo della stagione 2024. Grande entusiasmo e nuove idee per l’attività nata qualche anno fa dall’iniziativa di Tommaso Leopizzi, giovane imprenditore romano laureato in Economia alla LUISS ed abbracciata quest’anno anche da Fabrizio Carinci storico imprenditore romano del mondo della ristorazione e dell’intrattenimento. Anche Luciano Darderi, uno dei talenti più promettenti nel panorama internazionale del tennis, ha espresso il suo apprezzamento per questo cocktail bar, confermando la validità dell’intuizione imprenditoriale.

L’offerta turistico-commerciale in Sardegna, è vasta e variegata, e il Poison si colloca indubbiamente come un locale accogliente e divertente che punta sulla qualità dell’intrattenimento. Tante le novità che marcano l’“estate 2024”, in primis, un team di professionisti di portata internazionale: Ivan un barman argentino capace di creare cocktail straordinari e innovativi, Gonzalo anche lui argentino, un dj proveniente da esperienze di ampio respiro capace di evocare nei suoi dj set ritmi trascinanti e straordinari abbracciando diversi generi musicali e la nuova offerta gastronomica di cornetti e pizzette preparati da Jack, accessibile fino alle 6.00 del mattino, per consentire alla clientela di chiudere le nottate con golosità e un tocco di leggerezza.

“Parliamo di persone con una sana voglia di divertirsi”, afferma Tommaso Leopizzi, “La nostra clientela è composta da un pubblico tra i 25 e i 40 anni che trova piacevole trascorrere una serata, in un ambiente allegro, con buona musica e in totale serenità. Le nostre serate sono e vogliono essere esperienze uniche, memorabili, per i nostri ospiti ed io e tutto il Team lavoriamo per questo”.

Tra gli amici e ospiti del Poison, anche Luciano Darderi, campione italiano del tennis, attualmente numero 33 al mondo, che ha dichiarato: “Conosco Tommaso al quale mi lega una sincera amicizia e quando posso, tra un torneo e l’altro, ricarico le batterie in Sardegna, a Portocervo. Ritengo che il Poison sia uno dei locali più originali della Costa Smeralda, dove ragazzi come me, trovano divertimento e buona musica oltre ad un ambiente accogliente. Passare una serata spensierata al Poison è un’esperienza di qualità e relax”, ha concluso il tennista.

Il Poison si trova a Castel Cervo sulla strada che collega Porto Cervo a Poltu Quatu in una posizione strategica con grande possibilità di parcheggio gratuito ed è aperto da luglio a metà settembre tutti i giorni, dalle 21.00 alle 0600.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: +39 3930418234

SITO: poisonportocervo.it

MAIL: poison.portocervo@gmail.com

