Pony express a Roma: Easy Rider Express si conferma leader del settore

Novembre 23, 2023

(Adnkronos) – Roma, 23 novembre 2023 – Secondo lo studio di Cerved Industry Forecast, quello della logistica e dei trasporti è il settore che registrerà una crescita del fatturato più decisa nel biennio 2023-2024, soprattutto grazie all’andamento positivo dello shopping online tramite e-commerce e del commercio internazionale.

In questo contesto Easy Rider Express si è affermata come un vero e proprio leader di settore, grazie all’elevata qualità del servizio di pony express offerto a Roma ai propri clienti e all’elemento umano che da sempre contraddistingue l’identità dell’azienda.

Fondata nel 1985 a Roma, Easy Rider Express è oggi un punto di riferimento nel servizio di pony express a Roma delle spedizioni urbane e anche delle spedizioni extraurbane, nazionali e internazionali, con oltre 6 mila clienti tra cui figurano agenzie di viaggio, banche, società finanziarie, imprese editoriali e compagnie aeree.

Questo risultato è il frutto di importanti investimenti in tecnologia e risorse umane, per assicurare i migliori standard in termini di qualità, efficienza e professionalità a clienti e collaboratori.

D’altronde, quello dei pony express è un settore particolarmente complesso e competitivo, in cui è necessario affrontare numerose criticità e dove l’esperienza e le competenze giocano un ruolo essenziale nella qualità del servizio di recapito urbano urgente. Per vincere questa sfida, Easy Rider Express ha costruito nel tempo una struttura aziendale altamente organizzata, in grado di soddisfare ogni esigenza di recapito urgente a Roma in modo veloce, sicuro e accurato.

In 38 anni di attività, Easy Rider Express ha sempre investito ingenti risorse per essere in grado di gestire al meglio il servizio di pony express a Roma in ogni situazione, garantendo la stessa qualità del servizio di pony express sia delle spedizioni urgenti che di quelle ordinarie sia nei periodi di minore richiesta sia quando la domanda è più alta e può generare inefficienze con i corrieri tradizionali.

Con Easy Rider Express viene inoltre garantita la piena operatività della consegna, grazie a un sistema pony express strutturato basato su solide competenze aziendali e tecnologie digitali affidabili. L’azienda è in grado di gestire tutti i procedimenti necessari per assicurare recapiti rapidi e precisi, con un ufficio operativo capace di risolvere ogni problema e contrattempo in modo tempestivo.

In questo modo i rider dell’azienda devono gestire solo le operazioni di ritiro e consegna, usufruendo di un supporto completo per qualsiasi inconveniente e di un’applicazione dedicata con cui accedere a tutti i dettagli della consegna: un approccio che semplifica il lavoro dei rider e migliora la qualità del servizio fornito ai clienti finali.

Un altro aspetto alla base del successo di Easy Rider Express è l’elevata attenzione riservata all’elemento umano, una caratteristica imprescindibile del modello di business dell’azienda e in grado di aumentare la qualità percepita dai clienti.

I pony express sono selezionati in maniera accurata e messi in condizione di lavorare in modo professionale, tutelando il loro benessere per riconoscere il valore di questa attività difficile, stancante e stressante.

Ciò richiede investimenti considerevoli, ma consente al contempo di valorizzare una risorsa indispensabile per garantire che ogni consegna venga effettuata con la massima attenzione e impegno.

Dal 1985 Easy Rider Express assicura il servizio di spedizione affidabili, veloci e flessibili, gestendo i recapiti dei propri pony express dall’inizio alla fine e rispettando ogni esigenza e scadenza in maniera scrupolosa.

L’azienda mette a disposizione diversi servizi per soddisfare ogni necessità nell’ambito delle spedizioni, tra cui il corriere urbano con il pony express a Roma per la consegna di lettere, plichi ma anche colli e pacchi, in tutta la Capitale in soli 60/90 minuti.

È possibile usufruire anche del Servizio Italia, con ritiro e consegna in 24 ore su tutto il territorio nazionale, isole escluse, a fronte di tariffe trasparenti e competitive.

È possibile avvalersi anche del Servizio Internazionale di spedizione, per inviare documenti e merci in tutto il mondo senza limitazioni di peso, con costi convenienti e tempi rapidi e del servizio Lost&Found di assistenza per ritiro bagagli e oggetti smarriti all’aeroporto di Fiumicino, con cui recuperare i beni perduti e recapitarli in poche ore a Roma e nel Lazio.

Oltre all’alta qualità del servizio pony express e all’attenzione dedicata ai clienti, Easy Rider Express consente di effettuare un preventivo e prenotare online in modo semplice e veloce, è in grado di gestire anche spedizioni di grandi dimensioni e rispondere ad ogni esigenza aziendale di recapito.

Inoltre, l’azienda è direttamente impegnata nella riduzione dell’impatto ambientale, sia tramite l’utilizzo di materiali ecologici per le confezione che attraverso l’impiego di mezzi di trasporto meno inquinanti e più sostenibili.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.easyriderexpress.it/

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per MGvision