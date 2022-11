Porsche Consulting: La catena del valore per competere nella nuova economia globale è fluida e ridondante

Novembre 28, 2022

(Adnkronos) – Dal World Manufacturing Forum 2022 la ricetta per competere in una nuova globalizzazione

Milano, 28 novembre 2022 – Le sfide poste dalla recente crisi energetica, ma ancor prima della pandemia, costituiscono un banco di prova per l’industria manifatturiera dal momento che, mai come in questo momento, le scelte di investimenti produttivi debbono essere attentamente ponderate alla luce di diverse variabili.

Sono queste alcune delle tematiche su cui si sono confrontati oltre 300 imprenditori italiani e manager internazionali al Porsche Experience Center in Franciacorta, Brescia, dove si è tenuta la 10° edizione del World Manufacturing Forum.

“Si delinea oggi un nuovo modo di approcciare le catene del valore” – ha dichiarato Josef Nierling AD Porsche Consulting in Italia. “L’approccio alle scelte di produzione costituisce una sfida per le imprese”.

“Iniziamo a sfatare un mito. Possiamo immaginare un mirato reshoring produttivo, ma le imprese sono e restano globali. – continua Nierling – Nelle opzioni strategiche della supply chain occorre ottimizzare diversi fattori. Da una nostra ricerca internazionale sulle scelte delle aziende impegnate nel ridisegno delle catene del valore, la resilienza è importante nel breve termine, ma nel lungo termine prevale il costo e l’efficienza del capitale. E si aggiunge la sostenibilità ambientale e sociale nella scelta dei partner, a protezione della futura reputazione.”

