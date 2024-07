Portopiccolo: La Perla Nascosta della Costa Adriatica, per le tue vacanze, tutto l’anno

4 Luglio 2024

(Adnkronos) – Sistiana (Ts), 4 luglio 2024. Immagina un angolo di paradiso lungo la costa adriatica, un posto che recentemente è diventato sinonimo di estate sicura e indimenticabile. Tra Grado e la Slovenia, giù fino alla Croazia, la costa italiana si trasforma: niente più spiagge sabbiose, ma con spiagge di sassi facilmente accessibili che, in una pittoresca cornice di scogliere di roccia, si tuffano in un mare cristallino.

Siamo ai confini della Riserva naturale delle Falesie di Duino, in provincia di Trieste, un’area protetta di 107 ettari. Questa costa è il sogno di ogni velista, un luogo dove gettare l’ancora e tuffarsi nel blu cobalto del mare.

Incastonato tra queste falesie, si trova un piccolo borgo che si sviluppa come un anfiteatro scavato nella roccia. Questo gioiello si chiama Portopiccolo, nella Venezia Giulia, un villaggio che ricorda i classici borghi italiani affacciati sul mare, proprio per la sua conformazione unica.

Portopiccolo è un villaggio dall’architettura eco-sostenibile, i cui edifici si fondono con l’ambiente circostante. L’intera struttura è stata infatti concepita con un concetto di architettura a impatto zero, che assicura sicurezza, sostenibilità e accessibilità, facendo si che l’intero complesso si integri perfettamente nella splendida riserva naturale delle falesie di Duino.

Portopiccolo è un’oasi di silenzio, dove il rumore delle onde e il canto dei gabbiani sono gli unici suoni. Perfetto per coppie in cerca di relax e famiglie che desiderano sicurezza per i loro bambini, e per chi desidera passare periodi di tranquillità all’insegna della slow Life, dell’esclusività e dello stretto legame col mare e la natura.

E’ in questo contesto di tranquillità e calma che si sviluppa l’incantevole complesso di Portopiccolo. Qui, una splendida spiaggia privata dalle acque turchesi offre un rifugio sereno, mentre una varietà di ristoranti, negozi e bar arricchisce l’esperienza con sapori e atmosfere uniche. Il porto turistico di lusso invita a esplorare nuove avventure sul mare, regalando emozioni indimenticabili a ogni navigazione.

Il borgo è un vero gioiello, con stradine di pietra calcarea che conducono a case dall’architettura tradizionale istro – veneta e costruzioni in cui l’architettura esterna, che parla un linguaggio piuttosto tradizionale, si fonde armonicamente con interni dal design contemporaneo e raffinato.

Chi sceglie di acquistare una residenza a Portopiccolo può scegliere infatti tra due possibilità, entrambe di grande effetto: una casa nel Borgo o una casa con terrazza panoramica. Bar, ristoranti, boutique, una galleria d’arte, e il lussuoso Resort offrono ogni comfort. La spa e l’area wellness sono rifugi perfetti in ogni stagione, con piscine, saune, hammam e trattamenti esclusivi.

Il complesso del Beach Club “Purobeach”, del quale fa parte anche una piscina e la spiaggia attrezzata, non è riservata solo ai residenti, ma è aperta anche al pubblico esterno. Una seconda piscina, invece, riservata solo ai residenti, si trova nella parte alta del borgo, in corrispondenza delle case terrazze e gode di una splendida vista sul mare.

Entrambe offrono viste spettacolari. Ammirare il tramonto qui è, infatti, un’esperienza unica, con il sole che si tuffa nel mare trasformando il cielo in uno spettacolo di colori.

La marina di Portopiccolo, dotata di oltre 120 posti barca, è il punto di partenza ideale per esplorare il Golfo di Trieste e la splendida costa istriana. In estate, il borgo si trasforma nel paradiso degli sport acquatici, con corsi di vela, windsurf, SUP e molto altro.

La piazzetta di Portopiccolo è il ritrovo naturale degli abitanti del borgo nelle splendide serate estive, dove godere del relax e della tranquillità del borgo e trovare tutti i servizi primari di una comunità di mare, come ristoranti, negozi e, persino, una galleria d’arte. Tutto questo senza spostarsi in auto.Nei dintorni, inoltre, ci sono tesori da scoprire come la grotta Gigante e delle Torri di Slivia, il magnifico Castello di Duino e il sentiero Rilke, una delle passeggiate più suggestive della zona.

A fine maggio, in una serata evento, è stato inoltre inaugurato il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, con la nuova gestione della struttura ricettiva affidata a Tivoli Hotels & Resorts (marchio appartenente al gruppo Minor Hotels), una firma di assoluto prestigio nel segmento degli hotel e resort di lusso che fa quest’anno il suo debutto in Italia proprio con la gestione della struttura ricettiva di Portopiccolo. Il Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort, un hotel a cinque stelle con 58 camere, è stato inaugurato alla fine del mese di maggio nel corso di una serata-evento.

Nel corso della stessa inaugurazione é stata poi annunciata una delle grandi novità del 2024:Terme di Saturnia, noto marchio di benessere attivo in Toscana, diventerà gestore della SPA, riservata non solo ai clienti del Resort, ma anche ai tutti i residenti e agli ospiti del borgo.

Con Terme di Saturnia e Purobeach, che garantirà la qualità nei servizi alla spiaggia, Portopiccolo diventerà una realtà unica e da sogno per tutta la costa adriatica.

Un motivo in più per avvalorare ulteriormente la scelta di chi ha già deciso, o ci sta pensando, di cogliere l’opportunità di possedere una casa al mare in una delle località più suggestive d’Italia, garantendosi al contempo un investimento vantaggioso, attraverso la società Portopiccolo Apartments, che si occupa della valorizzazione delle proprietà, con la massima professionalità e disponibilità.

Portopiccolo è quindi molto più di una destinazione turistica: è un’esperienza indimenticabile.

L’invito è quello di andare a scoprire questo angolo di paradiso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire il massimo del relax e della bellezza. Portopiccolo attende i suoi ospiti con i suoi panorami mozzafiato, il suo mare cristallino e la sua inconfondibile atmosfera di tranquillità e charme.

Per chi desidera ulteriori informazioni sugli appartamenti in vendita e sulle opportunità vantaggiose di investimento immobiliare nel borgo turistico

Non perdete l'occasione di scoprire un luogo dove lusso e natura si fondono in un'esperienza unica e indimenticabile.

