POTENZIATIVA: il primo centro medico che aiuta a prevenire i disturbi causati dai ritmi frenetici della quotidianità

Marzo 13, 2024

(Adnkronos) – La struttura del Dott. Tavera applica terapie endovenose all’avanguardia per potenziare le prestazioni psico-fisiche dei suoi pazienti

Milano, 13 marzo 2024. Quella odierna è una società frenetica, incessante e irrequieta, ricca di input e fonti di stress. Sostenere i convulsi ritmi della quotidianità può causare stanchezza, stress, disturbi del sonno e cali di performatività. In aiuto di chi sopporta carichi lavorativi importanti e non vuole che il proprio corpo ne risenti né subisca contraccolpi a livello di qualità delle proprie prestazioni, arrivano i centri medici POTENZIATIVA, nati da un’idea del Dott. Claudio Tavera, medico specialista con un bagaglio pluriennale nell’ambito della medicina del benessere, nonché consulente di fiducia presso rinomate strutture SPA mediche italiane ed internazionali specializzate in trattamenti detox e rigeneranti. Attualmente le strutture dove riceve sono due, una in Via Primo Tatti a Como e la seconda a Milano presso il Centro Onze in via Giuseppe Parini.

POTENZIATIVA si focalizza sul trattamento di problematiche di salute connesse ai ritmi della vita moderna. Tra queste rientrano lo stress psico-fisico, i disturbi del sonno e il sovrappeso corporeo. Parallelamente al trattamento di tali condizioni, la struttura si pone l’obiettivo di rispondere alle crescenti tendenze nel campo del detox medico e della medicina antiaging e della longevita’, intese come strategie preventive atte a limitare l’accumulo di danni biologici nell’organismo. “Quello che promuoviamo è un servizio medico che si inserisce nell’ambito della medicina preventiva”, spiega l’esperto medico, “e lo facciamo tramite l’utilizzo specifico e specialistico dell’ IV Therapy, ovvero terapie endovenose, tra le quali troviamo l’ossigeno ozonoterapia sistemica, un trattamento effettuato sul sangue tramite l’utilizzo di una miscela gassosa a base di ossigeno e ozono, flebo rigeneranti e rivitalizzanti a base di vitamine, minerali e aminoacidi, e terapie chelanti con EDTA, ovvero terapie infusionali che, tramite un particolare agente, stimolano la chelazione dei metalli pesanti tossici presenti nel nostro corpo facilitandone l’espulsione. Tutti questi programmi terapeutici, preceduti dai più moderni check-up biomedici e personalizzati in base alle condizioni ambientali, allo stile di vita e al pattern ormonale del paziente, si basano sull’implementazione di trattamenti medici esclusivi, notevolmente efficaci nel migliorare il metabolismo, elevare il livello di energia, ottimizzare la qualità del sonno e, in generale, potenziare le prestazioni mentali e fisiche dell’individuo”.

Analisi della quotidianità del soggetto e sviluppo di un programma cucito in maniera sartoriale sui suoi bisogni e le sue necessità. In poche parole: medicina della prevenzione e della longevità, un supporto medico richiesto da professionisti executive sani che sentono la necessità di essere aiutati nel sostenere ritmi sempre più incalzanti. “Stiamo parlando di trattamenti impattanti sull’organismo, non di una semplice, seppur fondamentale, consulenza sulle buone abitudini da adottare nella quotidianità”, afferma il Dott. Tavera. “POTENZIATIVA offre un aiuto medicale concreto. I trattamenti endovenosi che proponiamo regalano risultati tangibili che trasformano la medicina preventiva proattiva e applicativa in un sensibile tornaconto sulla resa professionale”.

D’altronde, la recente crisi sanitaria globale ha instillato nella coscienza collettiva il desiderio di proteggersi dai nemici invisibili con cui entriamo in contatto ogni giorno. La riscoperta percezione dei pericoli a cui ci esponiamo di continuo ha indotto sempre più persone a ricercare una figura medicale referenziata che applichi un approccio serio e personalizzato sul loro profilo di salute. Tramite una sequenza di programmi di trattamento con cicli di terapia che possono durare poche settimane o alcuni mesi, seguite da sessioni di mantenimento e di avviamento di una risposta terapeutica, POTENZIATIVA può rispondere in modo efficace a questo bisogno, superando nuovi traguardi per quanto riguarda tutto ciò che concerne la prevenzione.

Il Dott. Claudio Tavera, già medico chirurgo specialista in medicina dello sport, è uno dei pochissimi medici italiani ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione ABAARM dall’A4M (American Academy of Antiaging and Regenerative Medicine), negli Stati Uniti e in Italia riveste il ruolo di Segretario Generale della Società Italiana di Medicina Potenziativa nonché quello di Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Verona in qualità di docente entro il Master Internazionale in Ossigeno-Ozonoterapia. “in questo momento sto seguendo alcuni corsi di perfezionamento nell’ambito della Longevity Medicine tra Stati Uniti e Singapore”, conclude il fondatore di POTENZIATIVA, “insieme a professionisti che saranno tra i protagonisti del prossimo Longevity Summit di Milano, un’iniziativa dalla portata internazionale che testimonia un interesse sempre crescente nei confronti della medicina preventiva, vista come necessaria per limitare l’insorgenza di quelle patologie che gravano sui sistemi sanitari dei nostri Paesi”.

