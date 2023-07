Power station Jackery Explorer 2000 Plus con batterie di espansione a carica solare indipendente, per energia sempre a disposizione

Luglio 25, 2023

Energia rinnovabile in movimento per gli appassionati del fai-da-te e del bricolage

FRANCOFORTE, Germania, 25 luglio 2023 /PRNewswire/ — La stagione estiva è il momento migliore per dedicarsi a ristrutturazioni, progetti di fai-da-te e migliorie domestiche. La maggior parte delle volte, però, c’è il rischio di non avere corrente in loco. La soluzione: la power station Jackery 2000 Plus con una capacità di 2042 watt ora, espandibile fino a 12 kWh con un massimo di cinque batterie da 2 kWh ciascuna. Con una potenza d’uscita da 3000 watt e otto porte, può fornire energia a sufficienza per dispositivi elettrici come trapani, smerigliatrici e seghe. Mentre la power station alimenta i dispositivi all’interno, le batterie si ricaricano grazie alla luce del sole all’esterno grazie ai pannelli solari pieghevoli SolarSaga da 200W. Questo significa che ci sarà energia sufficiente per i progetti anche quando la batteria LiFePO 4 della power station avrà poca carica e sarà necessario collegare una delle batterie di espansione.

Energia ovunque, porte per ogni tipo di dispositivo

La power station portatile fornisce energia a tutti i dispositivi elettronici con le sue 8 porte: 3 prese Schuko (230 volt), 2 USB di tipo A (carica rapida 3.0, 18 W), due USB di tipo C (100 W) e una presa da 12 volt, che rendono quei rumorosi generatori a benzina solo un’ombra del passato. La power station può essere ricaricata in auto tramite una presa da 12 volt, ancor più velocemente tramite una presa da 230 volt (in sole 1,7 ore), oppure tramite sei pannelli solari Jackery SolarSaga da 200W in sole due ore. L’utente ha la possibilità di controllare la power station tramite l’app Jackery, usando la connessione Bluetooth o WiFi.

Sostenibile, durevole e mobile

Un sistema intelligente di gestione delle batterie garantisce sicurezza ed estensione della vita delle batterie fino al 50%. Questo rende Explorer 2000 Plus incredibilmente sostenibile, con 4.000 cicli di carica completa (fino al 70%), offrendo un’aspettativa di utilizzo di oltre 10 anni con uso quotidiano. La mobilità della power station va attribuita anche al suo design dotato di due ruote e una maniglia retrattile in alluminio.

Con una garanzia di cinque anni, il nuovo modello è disponibile come power station singola, generatore con pannelli solari e con set scontati a batterie su it.jackery.com, Amazon.co.it e rivenditori specializzati. Il prezzo di vendita consigliato per Explorer 2000 Plus è di 2.299€, 1.599€ per una batteria di espansione e 2.899€ per un generatore solare con la power station più il modulo SolarSaga da 200 W.

Contatto:Jackery Technology GmbHHahnstraße 70, 60528 Frankfurt am MainGabriele Fraccaro

gabriel@jackery.com

+4921173063360

