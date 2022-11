Premi Ussi Sardegna, Pagine Sì! Spa ospite con calciocasteddu.it

Novembre 22, 2022

(Cagliari, 22 novembre 2022) – A Pula la consegna dei premi agli atleti sardi e nazionali che si sono distinti nel biennio 2021/2022. Al Presidente USSI Sardegna Paolo Mastino il riconoscimento di Pagine Sì! Spa per l’impegno nell’inclusione giovanile

Cagliari, 22 novembre 2022. Si è tenuta al teatro comunale Maria Carta di Pula la consegna dei Premi Ussi Sardegna per il biennio 2021-2022. Anche quest’anno, l’evento annuale di premiazione degli atleti sardi e nazionali scelti dalla sede regionale dell’Unione della Stampa Sportiva Italiana, il sindacato dei giornalisti sportivi, si è svolta all’insegna della partecipazione e della passione per lo sport, con tema dedicato contro le discriminazioni. Sono stati premiati più di 30 atleti protagonisti di gesta sportive dall’alto valore aggiunto, tra i quali il campione d’Europa con la nazionale italiana di calcio Salvatore Sirigu, la velocista del team di atletica Dalia Kaddari e il pugile Patrick Cappai. All’evento, presenti i vertici aziendali di Pagine Sì! Spa, digital company nazionale attiva nella comunicazione integrata e fortemente legata al mondo dello sport tramite i portali del network Tifosi in Rete. Il Presidente di Pagine Sì! Spa, Sauro Pellerucci, ha premiato il Presidente dell’Ussi Sardegna Paolo Mastino per l’impegno all’inclusione e alla formazione giovanile. “Con il nostro network Tifosi in Rete, realizzato ad hoc per il mondo del calcio, proponiamo un giornalismo sportivo che non mette in contrapposizione i tifosi e che permette loro di dialogare attraverso la nostra piattaforma”, racconta Sauro Pellerucci. “Vista l’attività sull’inclusione giovanile portata avanti da Paolo Mastino — prosegue il Presidente di Pagine Sì! Spa — siamo felici di premiarlo per il continuo e proficuo lavoro giornalistico di formazione e comunicazione su un tema a noi particolarmente caro”. Con il network Tifosi in Rete, che oggi conta ben 26 portali, Pagine Sì! Spa è presente con siti d’informazione

calcistica nelle piazze più importanti del territorio nazionale, compresa Cagliari con calciocasteddu.it. “L’interesse attorno al network, che oggi raccoglie circa 13 milioni di utenti al mese, diventa sempre più importante per quanto riguarda l’utilizzo a livello di marketing dei nostri clienti. Le aziende capiscono che abbinare lo sport ai loro servizi può essere un’arma vincente”, spiega Francesco Pessina, Direttore Commerciale di Pagine Sì! Spa. “La nostra azienda è una realtà variegata con un ampio portafoglio di servizi messo a disposizione delle piccole e medie imprese. Per far sì che abbiano la visibilità giusta — aggiunge il Direttore Commerciale di Pagine Sì! Spa — garantiamo un percorso equilibrato mirato a uno scopo ben specifico, proponendoci partner nel tempo”. All’evento presente anche Renzo Masala, Responsabile Territoriale per la Sardegna. “Partecipare al Premio Ussi è un orgoglio per noi e con calciocasteddu.it siamo stati felici di rispondere all’invito del Presidente Mastino”, sottolinea Masala, che ricorda l’importanza degli imprenditori nel progetto Tifosi in Rete. “Grazie al network, con calciocasteddu.it tra i primi portali ad essere nati, permettiamo alle aziende di dare continuità alla loro offerta pubblicitaria”.

CONTATTI: https://www.calciocasteddu.it/