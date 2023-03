Premio Eletto Prodotto dell’Anno 2023 Oknoplast premiata ieri sera con Prismatic Evolution: performance eccellenti racchiuse in un design minimale.

Marzo 21, 2023

(Milano, 21 marzo 2023) – Milano, 21 marzo 2023 – Si è svolto ieri sera all’Alcatraz di Milano l’evento di premiazione Eletto Prodotto dell’Anno, durante il quale Oknoplast, azienda leader nella progettazione e realizzazione di serramenti in PVC e alluminio, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento per l’ottava volta consecutiva, quest’anno con la nuova finestra Prismatic Evolution.

“Il premio Eletto prodotto dell’Anno ricevuto per l’ottavo anno consecutivo è per Oknoplast fonte di grandeorgoglio e soddisfazione dal momento che i consumatori italiani continuano a scegliere i nostri prodotti in un mercato sempre più competitivo”- dichiara Margherita Sarbinowska – Marketing Manager Italia” – “la promessa da parte nostra è quella di continuare a migliorarci per realizzare serramenti sempre più evoluti, tecnologicamente performanti, sicuri ed esteticamente al passo con le tendenze del vivere moderno, in accordo con le normative Europe sulle prestazioni energetiche degli edifici residenziali”.

Con il suo design essenziale Prismatic Evolution è stato premiato nella categoria di riferimento* per le sue prestazioni eccellenti in termini di isolamento acustico e termico – raggiunge infatti ottimi valori, fino a Uw=0,78 W/m2K – solidità strutturale, stabilità, elevate performance, luminosità e un’estetica compatta resa possibile dal nodo centrale ridotto.

Dal punto di vista estetico, l’infisso eccelle anche per la sua versatilità. Il suo design squadrato e simmetrico viene valorizzato dall’ampia gamma di colori e finiture disponibili, utile per soddisfare diversi stili di abitazione. Inoltre, la più ampia superficie vetrata permette di raggiungere una luminosità del 22% superiore rispetto a una tradizionale finestra in PVC, così da illuminare gli spazi interni con la massima quantità possibile di luce naturale.

* Ricerca PdA©/IRI su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. prodottodellanno.it cat. Finestre

Per informazioni:

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424

www.oknoplast.it