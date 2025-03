Prendere in carico il paziente anche a tarda ora. Una rivoluzione che arriva da MEDISTAR della provincia di Cuneo

12 Marzo 2025

– Cuneo, 12 marzo 2025. Sarà capitato a tutti e su questo ci sono pochi dubbi: un’emergenza medica da risolvere in fretta senza essere costretti a ricorrere a un Pronto soccorso magari affollato. Da qui, l’idea di offrire un servizio che sappia dare risposte fino a tarda sera. La mission del Poliambulatorio Medistar, che ha sede a Roreto di Cherasco, in provincia di Cuneo, è di portare la medicina di alto livello in un polo medico di eccellenza che abbia come ispirazione un forte orientamento al servizio e alla cura del cliente. “Vogliamo stare vicino alle persone -spiega Giuseppe Testa che del Poliambulatorio è l’Amministratore delegato- con un team di professionisti che applicano le metodologie più innovative e personalizzate sulle esigenze del singolo paziente e che sappiano interpretare il proprio ruolo con flessibilità”.

Una chiamata, fino alle 21, permette dunque di fornire una risposta immediata sulla prestazione da eseguire: “Ma non ci limitiamo -continua Testa- ad offrire, in tempi rapidi, una semplice visita. Noi creiamo un percorso personalizzato di salute e benessere grazie ai nostri specialisti che lavorano in modo integrato. Il paziente viene preso in carico dal team che si confronta quotidianamente per individuare la terapia più idonea per curare le persone e lo facciamo con le tecnologie più avanzate. Effettuiamo visite specialistiche, certo, ma anche esami diagnostici e percorsi di riabilitazione per il recupero funzionale o per il benessere psicologico. Una vasta gamma di servizi che appunto viene offerta in un’ottica diversa dal solito. Puntando su un approccio che sia quanto più multidisciplinare possibile”.

Questo approccio non solo migliora l’efficienza delle prestazioni mediche, ma contribuisce anche alla prevenzione delle patologie, grazie a un’analisi più approfondita e coordinata tra i vari specialisti.

Sono 34 i professionisti in organico che abbracciano varie branche della medicina: “Si va -sottolinea Testa- dall’ortopedico al gastroenterologo, dal neurologo al pneumologo, dallo psicologo al fisioterapista, fino al nutrizionista, dal chinesiologo e all’osteopata, dalla ginecologia all’urologia ed andrologia. Senza dimenticare i numerosi esami diagnostici proposti come elettromiografie, ecografie dei nervi, ecografie osteoarticolari, ecografie all’addome, ecocolordoppler vascolari. La cosa più importante, come accennavo, è rappresentata dal fatto che le varie patologie non sono come monadi isolati, ma vengono affrontate con un confronto che coinvolge l’intero team. Questo vuol dire che il paziente non deve fare la spola fra i diversi medici, ma avrà risposte complessive sulla sua situazione. Risposte precise e puntuali”.

Per informazioni:

https://studiomedistar.it/