Presentato a Roma Falliti, il documentario che racconta le difficoltà degli imprenditori italiani

Aprile 4, 2023

Roma, 4 aprile 2023 – È stato presentato a Roma, presso il cinema Barberini, Falliti, il film di Davide Ippolito con protagonisti Fabrizio Bracconeri e Francesca Della Ragione, che racconta la reale situazione degli imprenditori italiani.

Un lungometraggio autentico, che racconta situazioni reali, ancora troppo frequenti e sempre più attuali. In molti sono accorsi ad assistere alla proiezione in anteprima. Curiosi, cinefili, ma anche persone che hanno vissuto in prima persona situazioni analoghe, che finalmente si vedono rappresentate in modo sincero sul grande schermo, senza retorica, né giudizi.

Attraverso le analisi di esperti e interventi di personaggi del mondo della cultura, “Falliti” ci accompagna all’interno delle dinamiche che colpiscono gli imprenditori sovraindebitati in Italia, guidandoci in questo delicato mondo mediante il racconto di una testimone, ripercorrendo le tappe cruciali dell’economia mondiale, e denunciando come il nostro paese, a differenza del resto del mondo, non abbia mai attuato una politica di rilancio per tutte quelle persone finite nel vortice del debito.

Con l’approvazione nel 2012 della Legge n. 3, anche chiamata legge salvasuicidi, è stata, finalmente, data la possibilità di uscire dal tunnel dell’indebitamento a moltissimi imprenditori in situazioni critiche, restituendo loro la propria vita e l’opportunità di rimettersi in gioco, dimostrando come il fallimento non sia un anatema di cui vergognarsi ma una tappa fondamentale per il successo.

Il film Falliti è distribuito da Business Plus TV, ed è stato realizzato con il contributo di Legge3.it, Zwan, l’associazione Liberi dal debito e Genesi Studio.

“Siamo molto soddisfatti di come sia stato accolto questo film, che per noi è un’opera davvero importante, dal grande valore economico e sociale. – Commenta Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it, organizzazione che da anni aiuta privati ed imprenditori ad uscire da situazioni di sovraindebitamento. – A questo lungometraggio hanno lavorato molti professionisti che a vario titolo hanno a che fare quotidianamente con questi temi. Crediamo che a farlo apprezzare dal pubblico sia stata soprattutto la sua autenticità, e il coinvolgimento di persone che non stanno recitando una parte davanti alla macchina, ma stanno condividendo una parte della loro vita reale”.

www.legge3.it