Presentato a Salerno il Raduno di Operazione Nostalgia: l’8 giugno all’Arechi in campo 36 leggende del calcio

(Adnkronos) – La storica community dedicata al calcio torna con il primo appuntamento del 2024, in collaborazione con Planetwin365.News, Official Main Partner dell’evento: all’Arechi in campo Totti, Zanetti, Trezeguet, Milito, Barzagli e tanti altri campioni del recente passato della Serie A

Salerno, 3 maggio 2024 – Trentasei nomi che hanno fatto la storia del calcio, tutti in campo a Salerno per una grande festa di sport, amicizia e divertimento. Si terrà sabato 8 giugno allo stadio Arechi il Raduno di Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a tutti gli appassionati di calcio, organizzato con il supporto dell’Official Main Partner Planetwin365.News, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment – SKS365 Group.

L’evento è stato presentato oggi nella conferenza stampa presso il Comune di Salerno, con i rappresentanti dell’amministrazione, gli organizzatori, i Main Sponsor della manifestazione e alcuni tra i protagonisti come l’ex romanista “Pluto” Aldair, Max Tonetto e gli ex Salernitana Arturo Di Napoli e Luca Fusco. Nell’amichevole, scenderanno in campo 36 campioni di calcio rimasti nel cuore dei tifosi di tutta Italia, per un totale di oltre 1.500 gol e 8.500 presenze complessive in Serie A: tra i grandi protagonisti della serata spiccano i due capitani, Javier Zanetti (recordman straniero per presenze in campionato con l’Inter, con 613 presenze) e Francesco Totti, che vanta 619 presenze in Serie A, tutte con la sua Roma.

Il Raduno di Salerno ospiterà inoltre due leggende presenti nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Serie A: Antonio Di Natale (sesto con 209 gol realizzati) e ancora Francesco Totti, secondo con 250 reti. Ben tre degli attaccanti protagonisti del raduno hanno inoltre conquistato il titolo di capocannoniere in campionato (Francesco Totti, Totò Di Natale, David Trezeguet) e sei di loro sono stati campioni del mondo con tre nazionali diverse (Totti, Amelia, Barzagli, Aldair, Trezeguet e Candela).

Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato alle ore 20, ma la giornata di festa inizierà già in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio: dalle 10.30 nello stand di Planetwin365.News e degli altri partner del Raduno sono previste diverse attività e momenti di aggregazione per intrattenere i tifosi. Alle 18 si apriranno i cancelli dello stadio, mentre alle 20 è previsto il fischio di inizio dell’incontro.

La giornata a Salerno sarà il primo appuntamento della stagione di Operazione Nostalgia e Planetwin365.News, che proseguirà anche il 7 luglio con il secondo Raduno, stavolta in programma allo stadio “Silvio Piola” di Novara. Un doppio evento per celebrare il decennale di Operazione Nostalgia e replicare il successo dell’edizione 2023, quando a Ferrara accorsero 14 mila tifosi da tutta Italia e più di un milione di persone seguirono la diretta tv su Sportitalia, che quest’anno raddoppierà gli sforzi trasmettendo sui propri canali entrambi i Raduni.

“Siamo entusiasti di portare il nostro Raduno al Sud e in particolare nella città di Salerno alla quale sono legatissimo” dichiara Andrea Bini, Founder di Operazione Nostalgia. “Per festeggiare i 10 anni della nostra realtà, volevamo abbracciare i tifosi di tutta Italia e con questo sogno abbiamo voluto organizzare due raduni, a Salerno e a Novara appunto. Dopo il successo dello scorso anno, il rinnovo della nostra partnership con Planetwin365.News è stata una naturale conseguenza nell’ottica di offrire una esperienza sempre unica e ultra coinvolgente alla nostra community. Tutti i fan e gli appassionati che ci seguono dal Sud Italia sono speciali e non vediamo l’ora di condividere con loro tutte le emozioni di questa giornata, all’insegna dell’amicizia, della partecipazione e dell’amore per il calcio.”

“Siamo felici di essere nuovamente accanto a Operazione Nostalgia per il primo Raduno della stagione e primo in assoluto al Sud Italia – dichiara Gianfranco Pastore, Head of Sponsorships & Partnerships di SKS365. “Questa manifestazione muove di anno in anno numeri sempre più grandi e per Planetwin365.News sarà una fantastica opportunità per continuare a raccontare storie di intrattenimento sportivo e rafforzare ulteriormente il brand in un territorio strategico come quello di Salerno. Ma non si tratta solo di questo: insieme a Operazione Nostalgia continueremo a regalare alle nostre community l’opportunità di vivere delle esperienze uniche coinvolgendo i grandi campioni del recente passato. Siamo sicuri che Salerno ci regalerà emozioni al pari degli eventi precedenti, e il calore di un pubblico che condivide con noi passione per lo sport e valori di inclusione”.

I biglietti del raduno a Salerno di Operazione Nostalgia sono acquistabili a questo link: https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50013/90600791/raduno-operazione-nostalgia

Planetwin365.News è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365, uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).

Operazione Nostalgia è una realtà nata sui social media e che nel corso degli anni si è affermata, attraverso il racconto delle emozioni, dei ricordi e dei valori positivi del calcio, sia online, conta ora più di 1 milione di fan, ma anche in eventi fisici che in questi anni hanno saputo radunare più di 30.000 persone e oltre 100 ex giocatori.