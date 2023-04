Presentato a Vinitaly 2023 Radici Virtuose il progetto di rigenerazione agroalimentare del Salento

Aprile 4, 2023

(Verona, 4 aprile 2023) – Verona, 4 aprile 2023 – Si è tenuta domenica 2 aprile, durante la giornata inaugurale della 55a edizione di Vinitaly, la conferenza stampa di presentazione del progetto Radici Virtuose, il programma triennale avviato dal Distretto Agroalimentare Jonico Salentino (DAJS) e finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) a favore dei Consorzi di Tutela dell’Olio IGP Puglia e dei vini Primitivo di Manduria DOP, Salice Salentino DOP e Brindisi DOP.

L’incontro è stato aperto da Leo Piccinno, presidente del DAJS, che ha illustrato brevemente i dati dell’iniziativa «Il DAJS è una realtà che sta incominciando a diventare un importante punto di riferimento sul territorio ed è il promotore di questo progetto di rigenerazione del Salento, un programma che coinvolge ben 96 aziende e che in tre anni prevede 5 milioni di euro da investire in promozione, perseguendo i valori di trasparenza, salubrità, innovazione e accoglienza».

Alla conferenza stampa, coordinata da Federica Stella Blasi, Program Manager del DAJS, è intervenuto l’Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia che ha dichiarato: «A 10 anni dalla prima comparsa della Xylella Fastidiosa era quanto mai necessaria un’azione sinergica sul territorio che potesse evolversi positivamente grazie a un coordinamento efficace, in grado di individuare azioni puntuali e obiettivi mirati, come quello della diversificazione e del recupero della biodiversità che contraddistingue la nostra Regione. Io mi auguro che questa relazione tra Istituzioni e territorio possa contribuire a dare nuova linfa alla nostra Puglia, riconoscibile, riconosciuta e con una grande potenzialità».

Presenti all’incontro per raccontare le attività realizzate fino ad ora e anticipare le iniziative future anche i Presidenti dei quattro Consorzi di Tutela.

La prima a intervenire è stata Maria Francesca Di Martino, presidente del Consorzio dell’olio IGP di Puglia, che ha commentato: «L’occasione che ci offre il programma Radici Virtuose è davvero preziosa perché ci indica che è arrivato il “momento del fare”. Siamo partiti con una serie di iniziative rivolte a tutti i professionisti del settore, esperti, giornalisti, ma anche ai consumatori, con l’obiettivo di far conoscere e far riconoscere il nostro marchio IGP, il cui simbolo – una moneta con la Via Traiana che unisce idealmente le 6 province della Puglia – rappresenta l’unità e la coesione del mondo olivicolo pugliese. Abbiamo la qualità, abbiamo la quantità, ora con questo programma abbiamo anche gli strumenti per la comunicazione e la promozione».

«I Consorzi di tutela, oltre a garantire la qualità e la genuinità del prodotto, sono coloro che promuovono e valorizzano i prodotti a marchio garantito, ed è proprio con questo intento che abbiamo sposato con entusiasmo il progetto che ci è stato proposto dal DAJS. Si tratta infatti di un programma virtuoso, che per la prima volta unisce sotto la stessa bandiera i Consorzi di tutela chiamati a promuovere e divulgare i vini salentini», ha dichiarato Novella Pastorelli, presidente del Consorzio Primitivo di Manduria DOP.

Anche Damiano Reale, presidente del Consorzio del Salice Salentino DOP, ha espresso il suo entusiasmo: «A un anno dall’inizio del progetto posso affermare che stiamo ricevendo molti riscontri positivi per le iniziative originali e coinvolgenti realizzate fino ad ora grazie alla professionalità dei partner che ci stanno accompagnando in questo percorso di promozione».

«L’intuizione della costituzione di questo Consorzio si è tradotta in una scommessa vinta, poiché si tratta di denominazione piccola e poco conosciuta, che però già nel suo nome ha un’accezione positiva, un richiamo a un momento di festa e di celebrazione. Siamo molto soddisfatti del progetto e delle numerose iniziative che stiamo portando avanti» ha concluso Angelo Maci, presidente del Consorzio Brindisi DOP.

All’incontro sono inoltre intervenuti Gigi Salerno, per il Gambero Rosso, ed Emanuele Bonomo per HNRG, fornitore della piattaforma tecnologica e di comunicazione del progetto.

Radici Virtuose nasce come programma di rigenerazione agricola post Xylella Fastidiosa con l’intento di rilanciare un territorio martoriato, valorizzando e promuovendo due eccellenze della filiera agroalimentare della Puglia, nonché due prodotti simbolo dell’italianità del mondo: l’olio extravergine d’oliva e il vino.

In particolare, il progetto prevede lo sviluppo di una serie di interventi a favore della valorizzazione diffusa dell’olio a indicazione geografica protetta “Puglia” e dei vini a denominazione di origine protetta “Primitivo di Manduria”, “Salice Salentino” e “Brindisi”, quali ambasciatori di un sistema produttivo che favorisce l’economia del territorio, tutela l’ambiente e sostiene la coesione sociale dell’intera comunità e che intende promuoversi come fucina di eccellenze presso tutti gli operatori della filiera agroalimentare.

Dall’istituzione del progetto ad oggi il DAJS, in collaborazione con i quattro Consorzi di tutela e accompagnato dalla consulenza di partner strategici di valore internazionale, ha dato vita a importanti iniziative di informazione, promozione e divulgazione, quali incontri di approfondimento sul territorio, eventi itineranti ed esperienze di degustazione, il tutto veicolato attraverso un sito web sempre aggiornato e canali social dedicati.

Vinitaly è l’occasione per mettere in luce il prezioso contributo dei progetti di investimento dei quattro Consorzi nel rilancio dell’immagine di un intero comparto, quello dell’agricoltura jonico-salentina, che è stato in grado di reagire al dramma della Xylella Fastidiosa e rinnovarsi grazie a una nuova vocazione, in equilibrio tra produzioni agricole, paesaggio, ambiente, turismo, cultura e storia.

Con l’obiettivo, tanto ambizioso quanto concreto, di sostenere le imprese e i consorzi delle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto e accrescere l’attrattività dell’olio IGP Olio di Puglia, e dei vini DOP Primitivo di Manduria, Salice Salentino e Brindisi, e dei loro territori di origine, le prossime iniziative di respiro internazionale previste dal programma coinvolgeranno celebri chef, giornalisti e opinion leader e si impegneranno a diffondere le caratteristiche qualitative organolettiche e nutrizionali di questi prodotti ambasciatori della salentinità nel mondo.

Per maggiori informazioni: www.radicivirtuose.it