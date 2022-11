Presentazione 1° veicolo DAF XD-Truck of the Year 2023-In Italia

Novembre 2, 2022

Presso l’evento Ecomondo 2022 a Rimini

Dal 8 al 11 Novembre 2022- Padiglione A5 -Stand

016, verrà presentato il primo veicolo DAF XD in

Italia per il settore dell’ecologia, allestito da CBS in

collaborazione con LODOTRUCK, DAF Dealer.

In collaborazione con il Gruppo composto dalle 3 aziende CBS S.r.l., CARNOVALI S.p.A., DANESE S.r.l., specializzati da 45 Anni in container, compattatori e allestimenti di attrezzature per l’ecologia, in occasione di ECOMONDO 2022, l’Evento più importante in Europa per il settore dell’Economia Circolare, presenteranno il primo veicolo DAF della nuova serie XD – Truck of the Year 2023 – in versione 3 assi, ad essere allestito da CBS, in Italia, grazie alla collaborazione con Lodotruck, DAF Dealer con sede a Filago (BG).

Vi aspettiamo da Martedì 8 Novembre fino a Venerdì 11 Novembre 2022

presso il padiglione A5, Stand 016, per scoprire i dettagli di questa macchina e le ultime novità presentate dalle aziende CBS, CARNOVALI e DANESE.

Contatti

Ufficio Comunicazione

CARNOVALI, CBS, DANESE

Tel. +39 030 604084

marketing@carpenteriacarnovali.it