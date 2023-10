Presentazione della Tavoletta grafica mobile Q6 di ugee: portatile e precisa, in qualsiasi momento, ovunque

Ottobre 27, 2023

– SHENZHEN, Cina, 27 ottobre 2023 /PRNewswire/– ugee, leader globale nelle soluzioni per l’arte digitale, ha presentato la sua ultima offerta, la Tavoletta grafica mobile Q6. Questo rivoluzionario dispositivo unisce portabilità, precisione e compatibilità in un unico pacchetto, rendendola la compagna ideale per gli artisti che cercano ispirazione in vari contesti.

È molto sottile, misura 166 x 218 mm e pesa appena 249 g, è quindi paragonabile a un notebook A5 in termini di dimensioni e peso. La combinazione di praticità e portabilità consente di prendere la tavoletta e iniziare a disegnare e creare ovunque e in qualsiasi momento.

L’ugee Q6 è progettata con un layout verticale per massimizzare la compatibilità con telefoni, tablet e altri dispositivi mobili Android, fornendo un’esperienza personalizzata specifica per il disegno mobile. È compatibile non solo col telefono, ma anche coi sistemi tradizionali e con le app di disegno come di seguito.

Stilo comoda e precisa, priva di batteria

La stilo imita una matita da disegno per fornire una presa realistica, consentendo agli artisti di lavorare per ore senza fatica. Incorpora 8192 livelli di sensibilità alla pressione e una funzione di inclinazione di ±60°. E ora ti presentiamo l’upgrade del firmware per Q6 fino a un’impressionante sensibilità alla pressione fino a 16K. Per eseguire l’upgrade, fai clic qui: https://www.ugee.com/firmware-upgrade/16k.

Una tavoletta essenziale, elegante e compatta

L’ugee Q6 vanta un look trendy e alla moda, è disponibile in tre colori (beige, verde menta e grigio antracite), con un’estetica eccezionale ed elegante. Porta con te l’elegante e accattivante ugee Q6 e fai girare la testa ovunque tu vada.

AGGIUNGI AL CARRELLO DELLA SPESA: Amazon, Aliexpress, Global Shop

Grazie alle numerose funzionalità e caratteristiche, alla praticità e agli ampi scenari applicativi, l’ugee Q6 rappresenta un investimento che offre significativi benefici creativi. Scegli creatività e regole e lascia che ugee Q6 dia vita alla tua visione artistica.

Informazioni su ugee:

ugee è un fornitore leader a livello globale di tavolette e monitor per disegno digitale, che aderisce al criterio dell’auto-innovazione e che fa evolvere i prodotti e i servizi in base al feedback e alle aspettative degli utenti. In ugee, sosteniamo l’affermazione: “Per scrivere. Per disegnare. Per creare il nuovo.” Aiutiamo gli utenti a navigare facilmente il mondo digitale e forniamo soluzioni intelligenti per soddisfare le loro esigenze e aspettative nella vita personale e nel lavoro, consentendo loro di scoprire maggiori possibilità.

Per ulteriori informazioni, contattare:

RitaE-mail: marketing@ugee.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2221089/ugee_Q6_Create_Art_Anytime_Anywhere.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/presentazione-della-tavoletta-grafica-mobile-q6-di-ugee-portatile-e-precisa-in-qualsiasi-momento-ovunque-301969725.html