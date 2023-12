Presepe Lgbt. Pro Vita Famiglia: Blasfemo, veicola compravendita di bambini

Dicembre 22, 2023

(Adnkronos) – 22 dicembre 2023. «È pericoloso, oltre che vergognoso e blasfemo, il presepe Lgbt allestito a Capocastello di Mercogliano, in provincia di Avellino, dove nella chiesa dei santi Pietro e Paolo il parroco, don Vitaliano Della Sala, ha inscenato la natività con due mamme. Non solo contravviene a qualsiasi insegnamento della Chiesa, al Magistero, alla Dottrina e al Catechismo della Chiesa Cattolica, ma da un punto di vista culturale si vogliono così “santificare” pratiche illegali in Italia, come la vendita dei gameti e la compravendita di bambini e si annulla la figura paterna, proprio come vogliono fare le lobby arcobaleno. Oggi “due mamme”, e domani? Ci saranno “due papà” o due transgender che si “percepiscono” donne in un presepe che vuole così legittimare l’utero in affitto? Ci chiediamo se il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, sia al corrente di tutto ciò e ci aspettiamo provvedimenti immediati. Ne va del rispetto di migliaia di fedeli e ricordiamo che tutti gli ultimi Pontefici si sono sempre espressi contro il gender e hanno sempre ribadito che l’istituzione famiglia è solo quella formata da una mamma e da un papà». Così Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus.

-Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus

t.: 0694325503

m.: 3929042395

stampa@provitaefamiglia.it