Prima infanzia: Nidodigrazia, il negozio (online) per i genitori che cercano il meglio per i loro piccoli

Maggio 26, 2023

(Adnkronos) – Busto Arsizio, 26 maggio 2023 – Da oltre mezzo secolo, Nidodigrazia è il riferimento per tutti i genitori interessati all’alta qualità per i propri figli, grazie a una selezione che va dalla culla neonato al parasole passeggino, passando per lettini per bambini, carrozzine, vestiti e giocattoli. Presente online dal 2000, con www.nidodigrazia.it, lo store propone un’esperienza in cui l’eCommerce e il negozio fisico sono affiancati, così da raggiungere genitori e famiglie dell’intero panorama nazionale.

L’obiettivo di Nidodigrazia è fornire un’esperienza unica, facendo sentire ogni cliente come a casa. Lo store si distingue non solo per l’elevata qualità dei prodotti, ma anche per il servizio pre e post vendita su misura, mirato a soddisfare pienamente le necessità di futuri e neo-genitori.

Il catalogo di Nidodigrazia, che comprende brand prestigiosi come Coccodè, Bamboom e Chicco, è il frutto di un processo di selezione attento, basato su opinioni dei venditori e strumenti di analisi avanzati. L’azienda è infatti impegnata nell’ottimizzazione del proprio eCommerce, con un’interfaccia semplice, intuitiva e ricca di contenuti, oltre a fornire supporto informativo dettagliato sui prodotti.

Nidodigrazia offre prodotti di alta qualità, coperti da una garanzia standard e da un eccellente servizio post vendita. Il Certificato d’oro di approvazione eKomi, ottenuto grazie alle opinioni certificate di centinaia di clienti, conferma l’eccellenza dell’esperienza d’acquisto.

Il cliente usufruisce di una serie di vantaggi unici: una consulenza personalizzata, un magazzino molto articolato, consegne in 24-48 ore che diventano gratuite per ordini di oltre 49 euro, promozioni competitive, risoluzione efficace delle problematiche post vendita, servizio “ordina ora-ritira poi”, consegna e montaggio a domicilio nelle zone limitrofe al negozio di Busto Arsizio e il servizio di lista nascita in negozio e online.

Scegliendo Nidodigrazia, genitori, amici e parenti possono assicurare la massima cura per i più piccoli, beneficiando di prodotti e servizi di qualità superiore.

Visita il sito www.nidodigrazia.it per ulteriori informazioni su prodotti e servizi, iscrivendoti alla newsletter riceverai un codice sconto di 5 Euro da utilizzare col tuo primo acquisto online!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency