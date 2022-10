Prima mondiale: un nuovo modello e un nuovo trattamento per i disturbi dell’umore registrano un tasso di successo estremamente elevato

Ottobre 20, 2022

LONDRA, 20 ottobre 2022 /PRNewswire/ — Il Centro di Psichiatria di Londra ha pubblicato il primo modello al mondo per i disturbi dell’umore che prevede la medicina di precisione e il trattamento mitocondriale con levotiroxina ad alto dosaggio e rTMS (in attesa di brevetto). Sostenuto dai risultati di una coorte di 55 pazienti, questo è il primo studio mai pubblicato che dimostra il pieno recupero dei sintomi misti e depressivi gravi in tutte le forme di disturbo bipolare.

L’articolo “Un nuovo protocollo di trattamento combinato di levotiroxina ad alto dosaggio e stimolazione magnetica transcranica ripetitiva per il trattamento dei disturbi dello spettro bipolare a ciclo rapido: una valutazione su una coorte di 55 pazienti”, rivela che dei 55 pazienti trattati con la combinazione di levotiroxina ad alto dosaggio e rTMS, 53 sono guariti completamente e hanno riscontrato miglioramenti sostanziali nella loro qualità di vita. Mentre l’80% dei pazienti bipolari assume in media 3,8 farmaci, il 58% dei pazienti della coorte ha assunto solo levotiroxina e il numero medio di farmaci tra tutti i pazienti è stato di 1,8. Il trattamento è stato ben tollerato, con un solo paziente che ha mostrato piccoli effetti collaterali reversibili.

Questo trattamento cambierà la vita di coloro che soffrono di fasi miste, ipomaniacali e depressive del disturbo bipolare di tipo I, II, sottosoglia e di depressione con pensieri concitati/agitati o di stato di agitazione. Questi ultimi aspetti si riscontrano fino al 40% di tutte le persone affette da depressione. Questo gruppo peggiora con gli antidepressivi e i sintomi sottosoglia non migliorano con la combinazione standard di Quetiapina e stabilizzatori dell’umore.

Il disturbo dello spettro bipolare (BSD) è un gruppo di patologie che hanno un forte impatto sulla qualità della vita, con un elevato carico depressivo, una morte precoce entro 10 anni per malattie cardiache in 4 casi su 10 e un tasso di suicidi pari a 2 casi su 10. Uno studio dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha rilevato che il livello di disabilità nel disturbo dello spettro bipolare è superiore a tutte le forme di cancro, epilessia e a tutte le malattie neurologiche note, compreso il morbo di Alzheimer.

Il dottor Andy Zamar, ideatore del protocollo, e il suo team presenteranno il modello e i risultati del trattamento al congresso della World Psychiatric Association 2022: New Horizons in Psychiatric Practice (10-12 novembre, Malta).

Il Centro di Psichiatria di Londra è noto per il suo lavoro pionieristico in psichiatria e ha introdotto nuove tecnologie nel Regno Unito e in Europa, tra cui la rTMS e la eTNS. È anche il primo al mondo ad applicare con successo la medicina di precisione in psichiatria.

