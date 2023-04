Primato mondiale: l’innovativa soluzione Hoymiles per l’installazione di microinverter consente di ridurre i tempi del 70%

Aprile 19, 2023

HANGZHOU, Cina, 19 aprile 2023 /PRNewswire/ — Hoymiles, società leader nella produzione di microinverter e fornitore di impianti energetici intelligenti, sta per lanciare un’innovativa soluzione per l’installazione di sistemi FV con uno o più microinverter, in grado di ridurre i tempi di installazione del 70%.

Ispirandosi al concetto di soluzione modulare simile a quello delle costruzioni LEGO, gli ingegneri di Hoymiles sono impegnati nella definizione di un nuovo standard di settore in grado di semplificare i processi di installazione, migliorarne la flessibilità, ridurre i costi e rendere in definitiva la realizzazione di impianti a energia solare un’esperienza molto più fruibile.

In cosa consiste questa nuova soluzione di installazione?

La soluzione di installazione Hoymiles si caratterizza per due set di accessori pensati specificamente per i sistemi FV: uno adatto ai sistemi che usano più microinverter e l’altro specifico per i sistemi con un solo microinverter.

Soluzione con connettore trunk

Composta di un insieme di accessori per la connessione di più microinverter in un sistema, tale soluzione comprende un nuovo connettore di trunk, un connettore per cavi di prolunga, uno strumento di disconnessione e altro ancora. Grazie a questi componenti pronti all’uso, i clienti risparmieranno molto tempo nella configurazione dei propri sistemi di microinverter.

Connettore di campo

Progettata per sistemi con un solo microinverter in applicazioni residenziali, questa soluzione permette all’utente di collegare direttamente il microinverter al cavo CA per realizzare la connessione alla rete elettrica. Questo sistema permette di ridurre i costi e i problemi di installazione.

Perché Hoymiles ha lanciato questa nuova soluzione di installazione?

Costi e tempi sono le massime priorità per gli utenti e gli installatori di impianti a energia solare (e anche per tutti gli altri soggetti operanti nel settore dei sistemi a energia solare). L’installazione degli impianti tradizionali di solito richiede numerose attività di disconnessione, preparazione e collegamento dei cavi, qualcosa di cui tutti i sistemi necessitano. Hoymiles intende ridefinire il metodo di installazione tradizionale per ridurre le difficoltà tecniche e migliorare l’esperienza utente, semplificando l’installazione degli impianti FV.

“Spesso l’innovazione non consiste semplicemente nell’introdurre idee e tecnologie del tutto nuove, ma anche nella capacità di riadattare e sfruttare le soluzioni già esistenti per renderne più semplice l’utilizzo ai clienti”. ha dichiarato Steven Zhang, Responsabile dei prodotti Hoymiles. “I nostri innovativi accessori permetteranno di semplificare notevolmente i processi di installazione, rendendo possibile agli installatori di realizzare un maggior numero di sistemi, e ai proprietari di abitazioni di installare da soli i propri impianti, grazie alle nostre soluzioni plug-and-play che non richiedono notevoli conoscenze tecniche”.

Cosa permette a questa soluzione e ai suoi accessori di spiccare tra le altre?

L’innovativa soluzione di installazione Hoymiles migliora le soluzioni tradizionali in tutti gli aspetti principali. Tali innovazioni si traducono in tempi e costi di installazione ridotti e in definitiva in impianti di migliore qualità.

Grazie all’introduzione sul mercato della sua nuova soluzione di installazione, Hoymiles riduce ulteriormente le barriere tecnologiche richieste per l’installazione di impianti a energia solare. Gli utenti non solo potranno installare i propri impianti solari in poco tempo, ma troveranno il processo anche molto interessante, coinvolgente e perfino divertente.

Contatto: Joseph pan, +86-13666606299, joseph.pan@hoymiles.com

