Prime Day 2024 di OneOdio: sconti per la prima volta su OpenRock X e grandi risparmi su 12 prodotti principali

12 Luglio 2024

HONG KONG, 12 luglio 2024 /PRNewswire/ — OneOdio, un innovatore dell’audio professionale, e il suo sottomarchio sportivo open-ear, OpenRock, sono lieti di offrire i migliori sconti Prime Day di sempre, dal 16 al 17 luglio. OneOdio offre sconti su ben 12 prodotti, mentre OpenRock presenterà i primi sconti in assoluto sugli auricolari sportivi appena lanciati, OpenRock X.

OpenRock X: primo sconto dopo il debutto

Dopo un anno di preparazione, OpenRock lancia gli auricolari sportivi a conduzione aerea OpenRock X Open-Ear, giusto in tempo per il Prime Day. Sulla scia del successo dei modelli precedenti, OpenRock X offre comfort e prestazioni migliorati. In particolare, il giunto biassiale a doppio centro di nuova concezione consente regolazioni continue dell’angolo, garantendo un’indossabilità sicura per orecchie di varie dimensioni. Che si stia correndo o andando in bicicletta, questi auricolari rimangono comodamente al loro posto.

Questo Prime Day, OpenRock X è disponibile con uno sconto del 20%, la prima riduzione di prezzo in assoluto dal lancio, passando da $ 169,99 a $ 135,99. Uno sconto così significativo su un nuovo prodotto è raro, ma OpenRock vuole rendere il Prime Day un’opportunità per i fan. Questa offerta fa risparmiare ai clienti $ 34, facendo sì che questo il momento perfetto per provare le ultime novità in fatto di tecnologia audio a un prezzo inferiore.

Oltre allo sconto di debutto su OpenRock X, anche OpenRock Pro e OpenRock S fanno parte di questo evento Prime Day. L’OpenRock S, originariamente offerto al prezzo di $ 79,99, è ora disponibile per $ 63,99, mentre l’OpenRock Pro è passato da $ 129,99 a $ 103,99. Questi due best seller hanno ricevuto ampi consensi per l’eccezionale qualità del suono e la lunga durata della batteria.

Oltre ai generosi sconti sugli auricolari OpenRock, OneOdio si sta preparando per il Prime Day 2024 con una gamma di cuffie classiche che include best seller come Monitor 60, A10 e A70.

Riduzione unificata del prezzo del Monitor 60 dal conseguimento del riconoscimento VGP 2024

Premiato con il prestigioso riconoscimento VGP 2024 nel settore audio asiatico, OneOdio Monitor 60 è stato elogiato per il suo innovativo monitoraggio su un solo lato e i grandi driver dinamici doppi da 50 mm. Considerato il crescente interesse suscitato dal premio, vediamo il Prime Day come il momento perfetto per offrire agli audiofili un’opportunità speciale di acquistare e provare questo prodotto a un prezzo ridotto. Durante il Prime Day, il Monitor 60 è disponibile a un prezzo inferiore in tutti e cinque i negozi Amazon, al prezzo di soli $71,99 su Amazon US, segnando lo sconto più grande del 2024 finora.

Per l’evento Prime Day sono pronti anche altri modelli che svolgono varie funzioni, come la serie Fusion A70 , ideale per i DJ con una durata della batteria ultra lunga di 72 ore e un’eccezionale riproduzione del suono, ora fino a uno sconto del 27% su Amazon ES. Le cuffie A10 Hybrid ANC, che offrono tranquillità in ambienti rumorosi, sono tra gli oltre 10 altri modelli in attesa della scelta degli appassionati. Per ulteriori informazioni sulle offerte visitare il nostro sito web ufficiale e gli account sui social Facebook, Instagram e X (già Twitter).

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2457917/OneOdio_s_Prime_Day_2024_Unveiling_Big_Savings_Debut_Discounts_OpenRock.jpg

