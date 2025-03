Primo impiego del PowerTitan 2.0 BESS di Sungrow in Finlandia

12 Marzo 2025

LONDRA, 12 marzo 2025 /PRNewswire/ — Sungrow, il leader mondiale nelle forniture di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia (ESS), è orgogliosa di annunciare la sua partnership con Renewable Power Capital (RPC) per fornire il suo avanzato sistema di accumulo di energia raffreddato a liquido PowerTitan 2.0 per il progetto Kalanti BESS da 50MW/100MWh, situato a Uusikaupunki, nella parte sud-occidentale della Finlandia.

Il progetto, il primo nel paese a utilizzare il PowerTitan 2.0, inizierà la costruzione a marzo 2025 e segnerà una nuova fase di sviluppo dell’accumulo di energia nella regione, rafforzando la stabilità della rete e ottimizzando l’integrazione delle energie rinnovabili. La cerimonia dell’accordo tra RPC e Sungrow si è svolta durante il recente Energy Storage Summit 2025 tenutosi a Londra.

Il sistema PowerTitan 2.0, una soluzione completamente raffreddata a liquido, è progettato per migliorare l’efficienza e prolungare la durata della batteria garantendo un controllo preciso della temperatura su tutte le celle della batteria. Adottando una tecnologia di raffreddamento a liquido intelligente, il sistema migliora significativamente la gestione termica, riducendo i rischi operativi massimizzando le prestazioni, raggiungendo il 90% di efficienza di round-trip (RTE), migliorando l’efficienza di carica/scarica e la longevità. Sungrow fornirà 20 unità del suo sistema di accumulo di energia da 5 MWh, alloggiate in container compatti da 20 piedi, integrando perfettamente le celle della batteria e i sistemi di conversione dell’energia (PCS). Inoltre, Sungrow fornirà servizi completi di operazioni e manutenzione (O&M) con un contratto di 15 anni con RPC, garantendo affidabilità a lungo termine, efficienza e prestazioni ottimali del progetto.

“Questo progetto rappresenta una pietra miliare per l’accumulo di energia in Finlandia, e siamo onorati di collaborare con RPC per portare la nostra ultima tecnologia BESS raffreddata a liquido sul mercato”, ha dichiarato il signor Iker Labiano, responsabile ESS di Sungrow Iberica. “Con PowerTitan 2.0, non stiamo solo fornendo una soluzione di accumulo altamente efficiente e affidabile, ma stiamo anche rafforzando il nostro impegno a supportare la transizione energetica con tecnologia BESS sicura, scalabile e intelligente.”

Sarwjit Sambhi, CEO di Renewable Power Capital, ha dichiarato: “La Finlandia è un mercato molto significativo per noi. Il sistema energetico ha un reale bisogno di accumulo efficiente e ben gestito per sfruttare al meglio le sue abbondanti risorse eoliche. Ecco perché siamo così contenti di poter collaborare con organizzazioni di cui ci fidiamo davvero e con cui abbiamo rapporti fantastici. Non vediamo l’ora di lavorare con Sungrow per fornire questa infrastruttura vitale al sistema energetico finlandese.”

Il Kalanti BESS fornirà una capacità di accumulo di due ore, consentendo di offrire servizi essenziali alla rete, come la risposta in frequenza, e partecipare attivamente al processo di trading dell’energia. La tecnologia all’avanguardia di Sungrow giocherà un ruolo cruciale nell’ottimizzazione dell’efficienza del sito, riducendo i costi di manutenzione e garantendo l’integrazione senza soluzione di continuità con l’infrastruttura delle energie rinnovabili della Finlandia.

“Grazie alla sua classificazione di corrosione C5, il PowerTitan 2.0 supporta installazioni in ambienti diversi e difficili” ha dichiarato il signor Iñigo Cayetano, Senior ESS Product Manager di Sungrow Iberica. “Il sistema è stato già implementato con successo in progetti in tutto il mondo, tra cui Uzbekistan, Filippine e Regno Unito, per citarne solo alcuni. Efficace, robusto e sicuro, PowerTitan 2.0 è allo stesso tempo una soluzione affidabile e ad alte prestazioni.”

Con più di 19 anni di esperienza nei sistemi di accumulo di energia, Sungrow con il PowerTitan 2.0 rappresenta l’ultimo sviluppo nell’innovazione tecnologica nel settore BESS, supportando il rapido sviluppo di progetti di accumulo di energia in Europa, con S&P Global Commodity Insights che prevede che oltre 140 GW saranno installati tra il 2024 e il 2030.

Informazioni su Sungrow

Sungrow, leader mondiale nella tecnologia delle energie rinnovabili, è pioniere di soluzioni energetiche sostenibili da oltre 28 anni. A dicembre 2024, Sungrow ha installato 740 GW di convertitori elettronici di potenza in tutto il mondo. L’azienda è riconosciuta come la numero 1 al mondo per le spedizioni di inverter fotovoltaici (S&P Global Commodity Insights) e come l’azienda di accumulo di energia più affidabile al mondo (BloombergNEF). Le sue innovazioni alimentano progetti di energia pulita in oltre 180 paesi, supportati da una rete di 520 punti di assistenza che garantiscono un’esperienza eccellente ai clienti. Per ulteriori informazioni, visitare: www.sungrowpower.com

Informazioni su Renewable Power Capital

Renewable Power Capital è una società di energie rinnovabili con sede a Londra e operante a livello paneuropeo, fondata nel 2020 con il sostegno di CPP Investments.

RPC investe nello sviluppo, costruzione e gestione a lungo termine di progetti di energia eolica onshore, solare e di accumulo a batteria, favorendo la transizione energetica e generando rendimenti stabili, a lungo termine e adeguati al rischio. Il mandato flessibile di RPC le consente di strutturare investimenti che riconoscono le dinamiche di mercato in evoluzione in Europa e creare soluzioni innovative per costruire relazioni destinate a durare decenni piuttosto che mesi.

RPC è guidata da un team esperto e affermato di professionisti del settore energetico con una profonda conoscenza tecnica e operativa delle energie rinnovabili e un forte scopo comune. RPC mira a essere pioniera nel settore delle energie rinnovabili in Europa, accelerando la crescita già rapida e svolgendo un ruolo chiave nel rendere la transizione energetica una realtà.

