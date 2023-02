Prismatic Evolution di Oknoplast, eletta Prodotto dell’Anno 2023, si conferma la scelta vincente per chi cerca performance eccellenti e un design essenziale

Febbraio 27, 2023

(Adnkronos) – Milano, 27 febbraio 2023 – Alla necessità di avere un serramento moderno, performante e in grado di soddisfare i diversi bisogni attuali e che non passi mai di moda, risponde Oknoplast con Prismatic Evolution. La finestra in PVC, eletta Prodotto dell’Anno 2023 nella categoria “Finestre” per l’ottava assegnazione consecutiva, conferma così l’eccellenza del brand nel settore dei serramenti per innovazione e performance.

Con il modello Evolution, Oknoplast perfeziona ulteriormente la finestra Prismatic, già eletta nel 2022 prodotto dell’anno proprio per le caratteristiche tecniche eccellenti e il design accattivante, rendendola imbattibile da un punto di vista estetico e tecnico.

In primis, la più ampia superficie vetrata di Prismatic Evolution rispetto al modello precedente permette di raggiungere una luminosità del 22% superiore rispetto a una tradizionale finestra in PVC.

Tutto ciò è reso possibile da una lunga attività di ricerca, sviluppo e progettazione del Gruppo, sintetizzando in un unico prodotto tutto ciò che si desidera in un serramento: solidità, elevate performance, nodo centrale ridotto, estetica simmetrica e compatta.

L’infisso è realizzato con un profilo da 76 mm a 3 guarnizioni che garantisce il raggiungimento di eccezionali parametri di isolamento termico (Uw fino a 0.78 W/m2K) e acustico,cui corrisponde una riduzione delle dispersioni termiche e dei consumi, oltre a una limitazione dell’impatto negativo sull’ambiente.

Le prestazioni così performanti e la scelta del PVC influiscono positivamente sulla conducibilità e sulla trasmittanza termica dell’infisso, sulla sua impermeabilità ad aria e acqua e garantiscono un’alta resistenza ai diversi agenti atmosferici, consentendone l’installazione anche in contesti dove le temperature sono piuttosto rigide e le condizioni metereologiche avverse.

La finestra eletta prodotto dell’anno dai consumatori eccelle anche per la sua versatilità e personalizzazione. Il design squadrato ed essenziale di Prismatic Evolution viene valorizzato dall’ampia gamma di colori, realistici effetti legno e rivestimenti speciali, per soddisfare una molteplicità di stili di abitazione sempre al passo con i tempi.

* Ricerca PdA©/IRI su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. prodotto dell’ anno.it cat. Finestre

