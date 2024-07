Probios acquisisce il 100% di Biotobio

25 Luglio 2024

(Adnkronos) – L’azienda toscana controllerà i marchi Baule Volante, Finestra sul Cielo, Fior di Loto e Vivibio. Entro l’anno il fatturato supererà i 100 milioni di euro

Milano / Firenze, 25 luglio 2024 – Probios, azienda italiana specializzata nell’alimentazione healthy, con il supporto di Agreen Capital, annuncia di avere finalizzato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Biotobio, azienda appartenente all’ecosistema EcorNaturaSì e leader nella commercializzazione di prodotti agroalimentari, salutistici, free-from e biologici. Il perimetro di marchi acquisiti comprende tra gli altri: Baule Volante, Finestra sul Cielo, Fior di Loto e Vivibio.

L’operazione – definita dal management di Probios “transformational” – rientra in un piano strategico che mira al consolidamento di un polo leader in Europa nel settore salutistico, free-from e biologico. “Questa acquisizione, che rappresenta la principale operazione M&A dell’anno nel settore Food Health & Wellness, consente a Probios di superare la soglia di euro 100 milioni di fatturato in poco più di un anno e rafforza notevolmente il posizionamento del gruppo all’interno del mercato di riferimento grazie all’integrazione di marchi di grande qualità e potenzialità”, commenta Andrea Rossi, Presidente di Probios e Managing Partner di Agreen Capital. “Lo standing dei partecipanti al progetto e l’elevato interesse riscontrato confermano un’attenzione trasversale verso sostenibilità, ESG e salute del consumatore: elementi cardine della nostra strategia di investimento”.

“Siamo orgogliosi di aver dato vita a un gruppo di dimensione paneuropea che pone al centro della propria mission la nutrizione, il benessere e la sostenibilità”, aggiunge Renato Calabrese, Amministratore Delegato di Probios. “Ci poniamo l’obbiettivo di valorizzare un patrimonio di marchi straordinario per qualità, capacità di innovazione e connessione con la filiera agricola e produttiva “made in Italy”. I prossimi mesi ci vedranno fortemente impegnati nella realizzazione del nostro ambizioso piano strategico che prevede il consolidamento della nostra presenza commerciale nazionale e internazionale”.

L’azienda toscana ha da poco rivoluzionato la propria visual identity con nuovo logo e veste grafica, per dare ancora più valore all’esperienza di acquisto delle oltre 850 referenze firmate Probios. Conosciuta per i suoi claim all’avanguardia come il “nichel free” e il “senza zuccheri aggiunti”, le linee low carb “Keto” e “protein” – che si affiancano al “gluten free”, per cui l’azienda vanta la più vasta offerta di referenze sul mercato -, Probios si avvale di materie prime prevalentemente italiane, di una filiera controllata per ottenere referenze di origine vegetale di altissima qualità, basate su un sistema agronomico sostenibile che rispetta suolo e biodiversità.

Probios è oggi una realtà centrale nel mondo della nutrizione che, facendo leva sui marchi più rappresentativi del biologico in Italia, è destinata a diventare capofila delle aziende più virtuose nel settore e portavoce del made in Italy in Europa e oltreoceano. La posta in gioco è ambiziosa: diventare player di riferimento dell’alimentazione salutistica, conquistando un target sempre più trasversale che strizza l’occhio non solo a chi da sempre è consapevole dell’importanza di mangiare sano, ma anche ai responsabili d’acquisto più sensibili alle tematiche ambientali, che sempre di più negli ultimi anni si sono avvicinati a prodotti che conciliano gusto, benessere e attitudine green.

Probios

Probios, azienda Benefit leader in Italia nell’alimentazione salutistica, free from e biologica, ha sede a Calenzano, a pochi chilometri da Firenze ed è presente in 47 paesi nel mondo. Da oltre 45 anni propone alimenti esclusivamente biologici, con l’utilizzo di materie prime prevalentemente italiane, con linee di prodotti dal contenuto altamente salutistico, clean label e free-from, ideali per chi segue specifici stili alimentari (gluten free, proteico, vegan, senza zuccheri, senza nichel). L’azienda affianca alla ricerca e selezione delle materie prime biologiche di alta qualità anche l’attenzione all’equilibrio e all’originalità delle ricette. Il risultato ottenuto assieme alla vasta gamma d’offerta, garantisce ai propri consumatori prodotti bilanciati e gustosi, in grado di soddisfare i palati più esigenti. Nel 2021 Probios ha deciso di adottare il modello della Società Benefit dichiarando nello Statuto “il proprio impegno, oltre ogni opportunità di business, a generare un impatto positivo per l’Uomo ed il Pianeta in cui vive”.

