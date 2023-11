Problemi di umidità: ecco le soluzioni di Murprotec per eliminare definitivamente le muffe

Novembre 24, 2023

(Adnkronos) – Milano, 24 novembre 2023 – All’interno delle mura domestiche possono insorgere, nel corso del tempo, diversi problemi di umidità. Tra i più comuni è senz’altro possibile annoverare la formazione di muffa, che può interessare qualsiasi tipo di abitazione, comprese quelle di nuova costruzione.

Per eliminare in via definitiva eventuali muffe presenti in casa è possibile rivolgersi a Murprotec, azienda specializzata in trattamenti contro i problemi di umidità, che costituisce un vero e proprio punto di riferimento a livello europeo, grazie a un’esperienza di oltre 60 anni nel settore.

Le muffe sono microrganismi che appartengono alla famiglia dei funghi e si formano all’interno di ambienti troppo umidi e mal ventilati.

Come spiegano anche gli esperti di Murprotec, il fenomeno si verifica a causa di eccessi di umidità che possono essere legati a diverse ragioni, tra cui la presenza di infiltrazioni d’acqua legate a tubature rotte o ad altri guasti, della cosiddetta umidità capillare – o di risalita – o della condensa, la quale è presente soprattutto durante la stagione invernale.

Quest’ultimo è un fenomeno che si verifica quando la percentuale di vapore acqueo presente nella stanza supera il 45% e passa dallo stato gassoso a quello liquido. Solitamente la condensa si forma sui vetri delle finestre, tuttavia, quando essa arriva a coinvolgere anche i muri, allora appare chiaro come l’ambiente sia saturo di umidità a tal punto da costituire un microclima ideale per la formazione di muffe.

Le muffe sono presenti soprattutto negli ambienti più freddi e meno areati, come per esempio le cantine, i seminterrati, le taverne o in prossimità degli elementi strutturali che solitamente presentano una temperatura piuttosto bassa.

Per questa ragione, anche gli ambienti di una casa eventualmente esposti a nord devono essere tenuti costantemente sotto controllo, dato che l’irraggiamento solare si verifica per brevi periodi della giornata, che non portano nelle stanze il calore necessario alla formazione di un microclima ottimale.

In ogni caso, la muffa si riconosce a occhio nudo perché provoca macchie di colore nero, verde o bruno sulle superfici e può intaccare, oltre ai muri e ai soffitti, anche gli oggetti (come i tappeti) o i mobili.

Questi microrganismi vanno eliminati in modo definitivo in quanto possono determinare problemi sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, sono responsabili della creazione di ambienti poco salutari, dato che le micotossine contenute al loro interno possono portare problematiche alle vie respiratorie o aggravare la situazione di chi soffre d’asma.

Inoltre, la muffa può risultare dannosa anche per l’edificio in sé, il quale può presentare problematiche a livello strutturale che ne mettono a repentaglio la stabilità. Non appena si intravede la formazione di muffa, è quindi necessario intervenire prontamente, evitando rimedi fai da te che, oltre a non risolvere definitivamente il problema, potrebbero rivelarsi anche controproducenti.

Il primo step per debellare questo fenomeno è quello di comprendere con quale tipologia di muffa si ha a che fare: solo dopo averlo capito, attraverso specifiche analisi, si potrà mettere in atto una strategia ad hoc.

Murprotec, una volta determinate le problematiche specifiche su cui intervenire, effettua negli ambienti interessati l’installazione dell’impianto CTA, un dispositivo che non solo favorisce il ricircolo dell’aria, ma che ne migliora la qualità, filtrandola da tutte le impurità prima di immetterla nell’ambiente.

In questo modo è possibile trascorrere la quotidianità all’interno di spazi del tutto salubri, privi di muffe e di tutte le problematiche che la loro presenza comporta tra le mura domestiche.

