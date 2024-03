Procare Health: Silenziare l’infezione da HPV può aggravare gli effetti fisiologici dell’impatto emotivo

Marzo 4, 2024

VALENCIA, Spagna, 4 marzo 2024 /PRNewswire/ — L’impatto emotivo di una diagnosi di Papillomavirus Umano (HPV) è significativo e spesso provoca nelle donne sentimenti di paura, preoccupazione, senso di colpa e auto-stigmatizzazione. Riconoscendo l’importanza di affrontare queste emozioni insieme ai sintomi fisici, Procare Health ha organizzato la terza sessione “HPV TALKS” in occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sull’HPV. Condotta dalla Dott.ssa Raquel Tulleuda, ginecologa, e dalla Dott.ssa Vanesa Falcón, psicologa, la sessione ha sottolineato l’approccio olistico necessario per gestire l’HPV, concentrandosi sul benessere emotivo insieme al trattamento medico.

Gli esperti hanno evidenziato la complessità delle emozioni che le pazienti devono affrontare, sottolineando l’importanza di una comunicazione aperta e della ricerca di un sostegno da parte del partner e degli operatori sanitari. Hanno sottolineato il ruolo cruciale dell’intervento psicologico nella gestione di queste emozioni, data l’insufficienza delle informazioni spesso fornite durante le visite ginecologiche.

La sessione ha discusso le strategie proattive per la gestione dell’HPV, compreso l’uso dei prodotti Papilocare®. Studi clinici condotti su oltre 600 pazienti hanno dimostrato l’efficacia di Papilocare® gel vaginale nella normalizzazione delle lesioni cervicali e nell’eliminazione dei ceppi di HPV ad alto rischio; come ad esempio lo studio clinico Paloma, pubblicato sulla rivista Journal of Lower Genital Tract Diseases, o lo studio osservazionale Papilobs, pubblicato sulla prestigiosa rivista Cancers, hanno dimostrato miglioramenti significativi con il trattamento Papilocare®:

Per affrontare l’aspetto emotivo della gestione dell’HPV, gli esperti hanno fornito sei abitudini chiave per le pazienti:

Procare Health, laboratorio dedicato alla salute delle donne, enfatizza l’evidenza scientifica e l’efficacia clinica dei suoi prodotti.

In conclusione, il programma sottolinea l’importanza di affrontare l’impatto emotivo dell’HPV insieme al trattamento medico. In questo modo le pazienti possono gestire meglio gli aspetti psicologici della patologia, migliorando in ultima analisi il loro benessere generale.

Link Video: https://m.youtube.com/watch?v=7taUYFFrcF0https://papilocare.com/en/vph-talks-en/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2352705/Procare_Health_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/procare-health-silenziare-linfezione-da-hpv-puo-aggravare-gli-effetti-fisiologici-dellimpatto-emotivo-302078285.html