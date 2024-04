Procleix ArboPlex Assay® di Grifols, primo e unico test NAT 4-in-1 per lo screening degli arbovirus, riceve il marchio CE

4 Aprile 2024

BARCELLONA, Spagna, April 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P NASDAQ: GRFS), uno dei principali produttori mondiali di farmaci plasmaderivati e di soluzioni diagnostiche innovative, ha annunciato in data odierna che il suo nuovo Procleix ArboPlex Assay ha ottenuto il marchio CE ai sensi della normativa sulla diagnostica in vitro (IVDR), il primo per un test automatico NAT convalidato specificamente per lo screening dei donatori di sangue al fine di rilevare quattro arbovirus principali: Chikungunya, Dengue, West Nile e Zika.

Si tratta dei quattro arbovirus più significativi che destano maggiore preoccupazione, tutti diffusi attraverso zanzare vettori. I cambiamenti climatici e la crescente connettività globale hanno reso la diffusione geografica e la crescente esposizione agli arbovirus una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica. Solo per il virus Dengue, nel 2023 sono stati segnalati oltre 5 milioni di casi e 5.000 decessi a livello globale.1

Il Procleix ArboPlex Assay, che va a rafforzare ulteriormente il catalogo Procleix di Grifols per lo screening dei donatori di sangue, utilizza campioni di plasma o siero per rilevare l’RNA arbovirale. Attualmente, il rischio relativo alla presenza di arbovirus nei donatori di sangue viene valutato con un test monoplex, un test duplex o attraverso un questionario, per il quale i donatori che dichiarano di aver viaggiato o di aver soggiornato in precedenza in aree endemiche per gli arbovirus sono soggetti a rinvio temporaneo. Se i donatori sono stati sottoposti a test e sono risultati negativi con il Procleix ArboPlex Assay, le banche del sangue e i centri di raccolta potrebbero decidere che il rinvio non è necessario.

“Grazie alla sua funzionalità di test per gli arbovirus 4-in-1, il Procleix ArboPlex Assay di Grifols è in grado di accelerare e migliorare complessivamente l’efficienza del laboratorio per lo screening dei donatori”, ha dichiarato Antonio Martínez, presidente della business unit di diagnostica presso Grifols. “La certificazione di questo nuovo test fornisce una soluzione affidabile ed efficiente per garantire risultati accurati e coerenti, a dimostrazione del costante impegno di Grifols nell’innovare la sicurezza dello screening del sangue”.

Il Procleix ArboPlex Assay sarà disponibile in tutti i mercati che accettano la certificazione del marchio CE dopo il perfezionamento di eventuali requisiti di registrazione e notifica aggiuntivi.

Informazioni sul Procleix ArboPlex Assay®Il Procleix ArboPlex Assay è un test NAT che utilizza la cattura magnetica del bersaglio, l’amplificazione mediata da trascrizione (TMA) e la chemiluminescenza per rilevare la presenza di sequenze di RNA dei quattro arbovirus (virus Chikungunya, virus Dengue, virus West Nile e virus Zika) nel plasma e nel siero di donatori umani. L’elevata sensibilità e specificità della tecnologia Procleix consentono di individuare i patogeni al fine di ridurre il rischio di effettuare trasfusioni di sangue o emocomponenti infetti, anche quando il donatore non presenta sintomi. Il test viene eseguito sul sistema Procleix Panther, uno strumento NAT automatizzato di Grifols, largamente diffuso.

Informazioni sul sistema Procleix PantherIl sistema Procleix Panther automatizza tutti gli aspetti dello screening NAT del sangue su un’unica piattaforma integrata ed è in grado di fornire la massima produttività in termini di risultati per metro quadro. Elimina la necessità di testare i campioni in batch e combina la libertà di movimento con un design intuitivo per una maggiore facilità d’uso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.diagnostic.grifols.com.

Informazioni su GrifolsGrifols è un’azienda operante nel settore sanitario globale fondata a Barcellona nel 1909 e impegnata a migliorare la salute e il benessere delle persone in tutto il mondo. Leader nell’ambito dei farmaci plasmaderivati essenziali e della medicina trasfusionale, l’azienda sviluppa, produce e fornisce servizi e soluzioni sanitarie innovativi in oltre 110 Paesi.

Le esigenze dei pazienti e la conoscenza sempre più approfondita di molte patologie croniche, rare e prevalenti, a volte pericolose per la vita, maturata da Grifols spingono l’azienda a innovare sia i plasmaderivati che altri biofarmaci per migliorare la qualità della vita. Grifols è focalizzata sul trattamento di patologie in un’ampia gamma di aree terapeutiche: immunologia, epatologia e terapia intensiva, pneumologia, ematologia, neurologia e malattie infettive.

Grifols, un’azienda pionieristica dell’industria del plasma, continua a far crescere la sua rete di centri di donazione, la più grande al mondo con oltre 390 in Nord America, Europa, Africa, Medio Oriente e Cina.

Leader riconosciuto nella medicina trasfusionale, Grifols offre un catalogo completo di soluzioni progettate per migliorare la sicurezza dalla donazione alla trasfusione, in aggiunta a tecnologie diagnostiche cliniche. Offre forniture biologiche di alta qualità per la ricerca nel campo delle scienze della vita, per gli studi clinici e per la produzione di prodotti farmaceutici e diagnostici. L’azienda fornisce inoltre strumenti, informazioni e servizi che consentono a ospedali, farmacie e operatori sanitari di erogare in modo efficiente cure mediche specialistiche.

Grifols, con oltre 23.000 dipendenti in più di 30 Paesi e regioni, è impegnata in un modello aziendale sostenibile che definisce gli standard per l’innovazione continua, la qualità, la sicurezza e la leadership etica.

Le azioni di classe A della società sono quotate alla Borsa Valori spagnola, dove fanno parte dell’Ibex-35 (MCE:GRF). Le azioni Grifols di classe B senza diritto di voto sono quotate sul Mercado Continuo (MCE:GRF.P) e sul NASDAQ statunitense tramite ADR (NASDAQ:GRFS).

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.grifols.com

