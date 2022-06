Procleix Plasmodium Assay di Grifols riceve il marchio CE, il primo test per il rilevamento del parassita della malaria nel sangue

Giugno 8, 2022

– Procleix Plasmodium Assay è un test di acido nucleico (NAT) che rileva la presenza del Plasmodium, un parassita protozoico che causa la malaria in tutto il mondo e crea un rischio significativo per la sicurezza e la disponibilità del sangue

– Lo screening dei donatori di sangue attraverso il test può ridurre il rischio di malaria da trasfusione (TTM) e migliorare la disponibilità di sangue riducendo il numero di donatori rifiutati e sospesi a causa del rischio di malaria

– Il marchio CE per Procleix Plasmodium Assay rafforza ulteriormente il portfolio Procleix di Grifols per lo screening dei donatori di sangue ed è un altro esempio dell’impegno dell’azienda a favorire trasfusioni di sangue sicure a livello globale

BARCELLONA, Spagna, 8 giugno 2022 /PRNewswire/ — Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS), leader globale nello sviluppo di terapie da plasma-derivati e di soluzioni diagnostiche innovative, ha annunciato oggi che il suo test Procleix Plasmodium Assay ha ottenuto il marchio CE: è la prima volta per un sistema automatizzato di test di acido nucleico (NAT) convalidato specificamente per lo screening della malaria tra i donatori di sangue.

Il test Plasmodium Procleix Assay, progettato per l’utilizzo con tecniche di biologia molecolare, punta a migliorare la sicurezza del sangue rilevando il Plasmodium, un parassita veicolato dalle zanzare che causa malaria ed è responsabile di oltre 240 milioni di infezioni e 620.000 decessi ogni anno [1].

Il test utilizza un campione di sangue intero e rileva l’RNA ribosomiale (rRNA), presente in migliaia di copie per parassita, consentendo una sensibilità equivalente sia nei campioni singoli che in quelli in pool. Attualmente, il rischio di malaria nei donatori di sangue viene solitamente valutato utilizzando un questionario, con cui i donatori che dichiarano di aver viaggiato o di aver precedentemente vissuto in zone in cui la malaria è endemica sono temporaneamente sospesi. Le banche del sangue e i centri di raccolta potrebbero tuttavia decidere che la sospensione non è necessaria se i donatori venissero testati utilizzando Procleix Plasmodium Assay e risultassero negativi.

“Siamo entusiasti di annunciare la marcatura CE di un altro test Procleix, a dimostrazione del costante impegno di Grifols a favore della sicurezza delle trasfusioni”, ha dichiarato Antonio Martínez, Presidente della Diagnostic Business Unit di Grifols. “La certificazione di Procleix Plasmodium Assay migliora la capacità delle banche del sangue in Europa di fornire trasfusioni di sangue più sicure”.

Procleix Plasmodium Assay sarà disponibile in tutti i mercati che accettano la certificazione CE dopo il completamento di eventuali requisiti ulteriori di registrazione e notifica.

Informazioni su Procleix Plasmodium Assay

Procleix Plasmodium Assay è un test di acido nucleico (NAT) basato sulla cattura del target mediante microparticelle magnetiche, amplificazione mediata da trascrizione (TMA) e chemiluminescenza per rilevare la presenza di specifiche sequenze di RNA ribosomiale di cinque specie di parassiti Plasmodium che causano malaria negli esseri umani (P. falciparum, P. knowlesi, P. malariae, P. ovale e P. vivax) nei campioni di sangue intero dei donatori.

L’elevata sensibilità e specificità della tecnologia Procleix consentono il rilevamento degli agenti patogeni per ridurre il rischio di trasfusione del sangue infetto o dei suoi componenti, anche quando il donatore non presenta sintomi e le tecniche di screening tradizionali non sono in grado di rilevare la presenza dell’agente patogeno o degli anticorpi contro di esso. Il test viene eseguito su Procleix Panther System, uno strumento NAT automatizzato di Grifols ampiamente diffuso

Informazioni su Procleix Panther System

Procleix Panther System automatizza tutti gli aspetti dello screening NAT del sangue basato su un’unica piattaforma integrata ed è in grado di fornire il massimo rendimento di risultati per metro quadrato. Il sistema elimina la necessità di lavorare a batch e combina la comodità di una soluzione completamente automatizzata con un design intuitivo per facilità d’uso. Per maggiori informazioni, visitare www.diagnostic.grifols.com.

Informazioni su Grifols

Grifols è una società globale operante in campo sanitario, fondata a Barcellona nel 1909 e impegnata a migliorare la salute e il benessere delle persone in tutto il mondo. Le sue quattro divisioni (Bioscience, Diagnostic, Hospital e Bio Supplies) sviluppano, producono e commercializzano soluzioni e servizi innovativi venduti in oltre 110 Paesi.

Pioniera nel settore del plasma, Grifols gestisce una rete crescente di centri di donazione in tutto il mondo. Trasforma il plasma raccolto in farmaci essenziali per il trattamento di patologie croniche, rare e, talvolta, potenzialmente letali. In qualità di leader riconosciuto nella medicina trasfusionale, Grifols offre anche un portfolio completo di soluzioni progettate per migliorare la sicurezza dalla donazione alla trasfusione. Inoltre, la società fornisce strumenti, informazioni e servizi che consentono a ospedali, farmacie e operatori sanitari di fornire in modo efficiente cure mediche esperte.

Con oltre 23.000 dipendenti in 30 Paesi e aree geografiche, Grifols si impegna a favore di un modello di business sostenibile che definisca lo standard per l’innovazione continua, la qualità, la sicurezza e la leadership etica.

Nel 2021, l’impatto economico di Grifols nei suoi principali Paesi di attività è stato di 7,7 miliardi di euro. La società ha inoltre generato 141.500 posti di lavoro tra impatto diretto, indiretto e indotto.

Le azioni di classe A della società sono quotate sulla Borsa spagnola, nell’indice Ibex-35 (MCE:GRF). Le azioni di classe B senza diritto di voto di Grifols sono quotate sul Mercado Continuo (MCE:GRF.P) e, negli Stati Uniti, sul NASDAQ tramite ADR (NASDAQ:GRFS).

Per ulteriori informazioni, visitare www.grifols.com

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

I fatti e le cifre contenuti in questo rapporto che non si riferiscono a dati storici sono “proiezioni e ipotesi future”. Parole ed espressioni come “credere”, “sperare”, “anticipare”, “prevedere”, “aspettarsi”, “intendere”, “dovrebbe”, “cercherà di ottenere”, “si stima”, “futuro” ed espressioni simili, nella misura in cui si riferiscono al gruppo Grifols, sono usate per identificare proiezioni e supposizioni future. Queste espressioni riflettono i presupposti, le ipotesi, le aspettative e le previsioni della direzione al momento della stesura di questo rapporto, e queste sono soggette a una serie di fattori che fanno sì che i risultati effettivi possano essere sostanzialmente diversi. I risultati futuri del gruppo Grifols potrebbero essere influenzati da eventi relativi alle proprie attività, come una carenza di forniture di materie prime per la fabbricazione dei suoi prodotti, l’apparizione di prodotti concorrenti sul mercato o cambiamenti al quadro normativo dei mercati in cui opera, tra gli altri. Alla data di compilazione di questo rapporto, il gruppo Grifols ha adottato le misure necessarie per mitigare il potenziale impatto di questi eventi. Grifols, S.A. non accetta alcun obbligo di riferire pubblicamente, rivedere o aggiornare le proiezioni o ipotesi future per adattarle a eventi o circostanze successive alla data di stesura di questo rapporto, eccetto dove espressamente richiesto dalle normative applicabili. Questo documento non costituisce un’offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere azioni in conformità con le disposizioni della seguente legislazione spagnola: Regio Decreto Legislativo 4/2015, del 23 ottobre, che approva il testo rifuso della Legge sul Mercato dei Titoli; Regio Decreto Legge 5/2005, dell’11 marzo e/o Regio Decreto 1310/2005, del 4 novembre, e qualsiasi normativa che sviluppi tale legislazione. Inoltre, questo documento non costituisce un’offerta di acquisto, vendita o scambio, o una richiesta di offerta di acquisto, vendita o scambio di titoli, o una richiesta di voto o approvazione in qualsiasi altra giurisdizione. Le informazioni incluse in questo documento non sono state verificate né esaminate dai revisori esterni del gruppo Grifols.

[1] Organizzazione Mondiale della Sanità. Scheda tecnica sulla malaria. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria (visitato il 21 aprile 2022)

