Prodotti caseari: alla scoperta delle eccellenze gastronomiche di Pinna Formaggi

Novembre 22, 2022

(Adnkronos) – Thiesi (Ss), 22 novembre 2022 – Tra le numerose eccellenze gastronomiche del nostro Paese i formaggi Made in Italy sono senz’altro dei grandi protagonisti, prodotti immancabili sulle tavole degli italiani e tra i più richiesti anche all’estero. Tra le produzioni casearie autentiche ci sono quelle tradizionali e tipiche di Pinna Formaggi, azienda specializzata nella realizzazione dei migliori formaggi di pecora e capra da oltre cento anni.

Si tratta di una storia cominciata nel 1919 dai fratelli Giommaria e Francesco Pinna a Thiesi, nel nord della Sardegna. Fin dagli inizi Pinna Formaggi lega la sua attività al pecorino, un formaggio stagionato che richiede una lavorazione complessa e delicata.

Negli anni 50 la seconda generazione Pinna crea un moderno caseificio per la trasformazione del latte proveniente da tutta la Sardegna, quindi con l’ingresso della terza generazione amplia la gamma di formaggi e inizia ad esportarli in tutta Italia e all’estero.

Attualmente, quindi, Pinna Formaggi continua a essere una realtà fortemente legata al territorio, ma con una vocazione internazionale per far conoscere i formaggi di pecora e capra d’eccellenza in tutto il mondo.

Oltre a rispettare le tradizioni, l’azienda è anche costantemente orientata all’innovazione, essendo dotata di impianti e tecnologie all’avanguardia, che consentono di garantire i massimi standard in termini di qualità del prodotto e igiene, per valorizzare appieno l’unicità del latte ovino e caprino dell’isola.

I formaggi di pecora e capra d’eccellenza di Pinna Formaggi

Tra i numerosi formaggi di pecora proposti da Pinna Formaggi è possibile annoverare il Brigante, un prodotto fresco tipico della Sardegna ma largamente diffuso in tutta Italia, che richiama il latte nell’aroma e nel gusto. È disponibile anche nelle versioni con latte di capra oppure senza lattosio, così come in diverse aromatizzazioni al tartufo, al pepe nero, al peperoncino o allo zafferano e pepe nero.

Un altro prodotto d’eccellenza nella produzione casearia di Pinna Formaggi è il Pecorino Romano DOP, un formaggio di Denominazione di Origine Protetta che può essere prodotto solo nel Lazio, in Sardegna e nella provincia di Grosseto.

Caratterizzato da un sapore complesso e intenso, il Pecorino Romano DOP è naturalmente senza lattosio grazie alla lunga stagionatura, con un profumo ricco e pieno che si sprigiona fin dal primo taglio: tutte peculiarità che lo rendono un ingrediente fondamentale in tante ricette della cucina tradizionale italiana, dalla carbonara all’amatriciana.

Pinna Formaggi propone anche un’intera linea di formaggi senza lattosio di altissima qualità, tra cui il Gran Pecorino Riserva per chi desidera un formaggio raffinato a lunga stagionatura (da 18 a 24 mesi).

Si tratta di un prodotto ideale per accompagnare salumi, pane e vino rosso, oppure da inserire all’interno di ricette come il risotto ai carciofi o per insaporire la tagliata di Angus. Nella linea senza lattosio trovano spazio anche altre eccellenze casearie sarde, come il Fiore Sardo DOP e il Pecorino Sardo Maturo DOP Medoro.

Nella proposta di Pinna Formaggi non mancano nemmeno le ricotte, prodotte con latte di pecora o di capra della Sardegna per garantire una freschezza e un sapore sorprendenti. In questa linea è possibile trovare vere prelibatezze, come la Ricotta di Pecora Stagionata, essiccata a freddo e stagionata per ottenere una consistenza perfetta, la Ricotta Fresca di Capra o di Pecora per chi preferisce formaggi freschi, delicati e cremosi, nonché prodotti più particolari come il Formaggio di Pecora Spalmabile e la Ricotta Mustia Affumicata.

Pinna Formaggi: garanzia di qualità, tradizione e sostenibilità

I formaggi di pecora e capra di Pinna Formaggi sono in grado di soddisfare ogni esigenza gastronomica, grazie a una gamma di prodotti autentici di qualità che si possono consumare da soli, come accompagnamento o da grattugiare per valorizzare qualsiasi ricetta moderna o tradizionale.

I formaggi nascono innanzitutto dal territorio sardo, come i Pecorini DOP realizzati rispettando le rigorose norme della Denominazione di Origine Protetta, i formaggi pecorini e caprini ottenuti solo con latte sardo, proveniente da animali alimentati in modo naturale con le erbe più aromatiche.

La proposta comprende formaggi freschi e profumati che mantengono intatto il gusto e l’aroma del latte delle greggi di Sardegna, fino ad arrivare ai formaggi più maturi che richiedono una perfetta stagionatura con un controllo ottimale di temperatura, umidità e ventilazione, vera espressione delle abilità casearie dell’azienda italiana.

Ogni formaggio Pinna Formaggi vanta una qualità garantita, inoltre tutti i prodotti sono realizzati nel massimo rispetto dei consumatori e dei piccoli produttori locali, per formaggi sostenibili e rispettosi dell’ambiente, delle persone e degli animali.

