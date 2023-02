Prodotti utili per hotel: migliora così l’esperienza degli ospiti

Febbraio 22, 2023

(Adnkronos) – Milano, 22 febbraio 2023. Hai deciso di intraprendere un’attività nel settore della ricezione turistica? Stai aprendo un albergo da zero? Hai acquisito un b&b e vorresti rilanciarlo? Hai un’attività di famiglia nel settore ma vorresti ammodernarla? Con l’aiuto di impresahotel.it vogliamo svelarti interessanti novità, notizie e idee per le strutture ricettive

Idee originali per il tuo hotel

I viaggi sono sempre più a misura d’uomo: questo ci svelano le ultime tendenze. Sono diversi i trend e spesso il mondo degli hotel italiani arriva in ritardo rispetto al resto del mondo; una degli obiettivi è di cercare di far sentire a casa gli ospiti e così, fra le varie opportunità, viene utilizzato uno stratagemma soprattutto negli hotel a 4 e 5 stelle: per distinguersi dai competitor e allo stesso tempo far sentire di più gli ospiti a proprio agio, viene posizionata una fotografia degli ospiti presso la camera prescelta. Si tratta di un’attenzione che riesce a rendere gli ospiti a loro agio e allo stesso tempo è un’occasione per riuscire ad ottenere più facilmente recensioni positive grazie ad una piccola personalizzazione.

Le recensioni svelano che non è solo il letto ad attirare l’attenzione ma anche il bagno; ci sono addirittura molti viaggiatori che scelgono la camera e un determinato hotel in base alla tipologia del bagno. Se stai pensando di ristrutturare il tuo albergo, tieni in considerazione questo aspetto. Il bagno deve essere pulito e confortevole ma anche donare relax e allo stesso tempo benessere; attenzione quindi alla scelta dei colori e degli accessori. Il settore del design per il bagno propone soprattutto palette cromatiche neutre e luminose, ma nulla toglie che tu possa utilizzare altre sfumature ma evita il fai da te: affidati a specialisti come interior designer per poter progettare la soluzione migliore per la camera e il bagno..

Un’altra opzione che dovresti prendere in considerazione è la formula day use: che si tratti di personale business o smart worker fornire camere e servizi internet e digitali che rendono il tuo hotel più smart può essere una scelta vincente: potrai infatti aggiungere fatturato e riempire camere che altrimenti avresti lasciato vuote con un’alternativa che potrebbe anche convincere gli ospiti a tornare o a prenotare soggiorni più lunghi.

5 consigli per migliorare l’esperienza dei viaggiatori in hotel

Il settore turistico e dell’hospitality si è rinnovato negli ultimi anni; gli ospiti sono sempre più attenti a ciò che ricevono e non si accontentano più di una semplice camera. Soprattutto se desideri inserirti in una fascia medio-alta devi puntare su questi consigli per poter ottenere il loro consenso.

– Migliora i servizi in camera. Il primo passo che devi fare è fare in modo che gli utenti in camera possano avere massimo comfort anche grazie ai servizi offerti; non limitarti quindi ad una camera di design. Cerca di offrire un’ottima connessione wi-fi, dare una piattaforma di treaming integrata o magari rendere la stanza più smart con il collegamento ad assistenti vocali come Alexa o Google Home

– Investi in un software di gestione alberghiera. Per poter migliorare l’esperienza degli utenti hai bisogno della tecnologia; un software di gestione non solo ti aiuta a tenere sotto controllo le prenotazioni ma anche segnare eventuali richieste specifiche e tenere traccia di tutto facendo sentire l’utente particolarmente ascoltato e gradito

– Migliora i servizi esterni per la pianificazione del viaggio. Ok, tu hai un hotel… ma è posizionato in un luogo turistico? O magari è in un ambiente business? Bene. Dovresti offrire supporti esterni per la pianificazione del viaggio, ad esempio potresti offrire biglietti in promozione per le attrazioni, o avere dei contatti diretti per l’organizzazione di tour o di noleggio bici.

– Formare il personale. Un’altra cosa a cui devi fare caso e che non devi sottovalutare è la scelta del personale; sappiamo che molti imprenditori puntano a lavorare sottocosto ma questo non deve essere il tuo caso. Devi investire nella formazione dei tuoi dipendenti e scegliere personale qualificato così che possa offrire una experience di qualità ai tuoi clienti.

– Programma fedeltà. Sembrerà una sciocchezza ma anche le più grandi piattaforme del settore travel offrono premi fedeltà a chi utilizzai n modo costante quel determinato servizio, perché non dovresti farlo anche tu? Puoi scegliere di offrire uno sconto, oppure un upgrade della camera o ancora altri servizi speciali.

Non perdere l’opportunità di scoprire come ImpresaHotel può aiutarti a scoprire tutte le novità di prodotti e servizi utili a gestire la tua struttura in modo efficiente e professionale.

