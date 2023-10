Prof. Ass. Dr. Z. Ulas Bali: “L’estetica materna è una salvezza per chi soffre di BDD post-partum”

Ottobre 31, 2023

(Adnkronos) – ISTANBUL 31/10/2023 – Ben il 79% delle donne soffre di problemi di immagine estetica e per coloro che subiscono alterazioni fisiche in seguito alla gravidanza, al parto e all’allattamento la sfida è ancora più dura. Il Prof. Ass. Dr. Z. Ulas Bali ha sottolineato il potenziale di trasformazione di ciò che gli specialisti medici chiamano “estetica materna”.

Nell’attuale panorama della bellezza, in costante trasformazione, molte donne affrontano Disturbi da Dismorfismo Corporeo (Body Dysmorphic Disorders, BDD). Secondo un’indagine condotta da Harmony Healthcare IT, ben quattro donne su cinque (79%) si ritrovano prigioniere di questa ossessione, definita come “un’eccessiva preoccupazione per il proprio aspetto, indipendentemente dalla presenza di difetti fisici reali”. È sorprendente che il 27% delle donne provi queste sensazioni già alla tenera età di 10 anni. Mentre molte donne si affidano a procedure cosmetiche per ottenere il loro aspetto fisico ideale, le madri che subiscono cambiamenti fisici a causa del parto sono le prime a farlo. Il Prof. Ass. Dr. Z. Ulas Bali, rinomato per la sua esperienza in microchirurgia e chirurgia plastica estetica a livello mondiale, sottolinea la completezza della soluzione nota come estetica materna.

Il Prof. Ass. Dr. Z. Ulas Bali, specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, afferma: “L’estetica materna è un’ancora di salvezza per tutte coloro che si trovano ad affrontare le conseguenze dei cambiamenti fisici dovuti alla gravidanza. Questo approccio comprende una serie di procedure, tra cui l’aumento del seno, l’addominoplastica e la liposuzione. Le madri che scelgono di sottoporsi a questi interventi estetici spesso riscontrano un notevole miglioramento a livello psicologico e un recupero della fiducia in sé stesse”.

A proposito delle difficoltà che possono insorgere nelle madri a causa delle trasformazioni post-gravidanza o post-parto, il Prof. Assoc. Dr. Z. Ulas Bali aggiunge: “Il nostro team ha eseguito ad oggi oltre 20.000 interventi chirurgici con successo, migliorando la qualità della vita di innumerevoli pazienti che si sono avvalse della nostra esperienza”.

Secondo i risultati dell’Indagine Globale sulle procedure estetiche/cosmetiche della International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), gli interventi di chirurgia estetica hanno registrato un’incredibile crescita pari al 41,3% negli ultimi quattro anni, con oltre 33,7 milioni di procedure eseguite nel mondo. I trattamenti di estetica corporea, come l’addominoplastica, la liposuzione, il sollevamento del seno e gli interventi di riduzione, sono tra i primi cinque e la Turchia si attesta come una delle principali destinazioni per i turisti della salute alla ricerca di questi servizi.

Il Prof. Ass. Dr. Z. Ulas Bali, membro di Medici Senza Frontiere (MSF), osserva: “Grazie alle sue équipe mediche e agli ospedali accreditati dalla Joint Commission International (JCI), Türkiye continua ad attrarre pazienti da tutto il mondo. Di conseguenza, è riconosciuta come un hub internazionale per il turismo sanitario”.

Prof. Dr. Z. Ulaş Bali

